Robinhood Blockchain teknolojisiyle piyasa değerini ikiye katladı

Robinhood Blockchain teknolojisiyle piyasa değerini ikiye katladı
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Robinhood'un tokenizasyon odaklı Blockchain stratejisi yatırımcıları ikna etti ve hisse senedini son ayda yüzde 27 yükseltti. Şirketin Arbitrum üzerine kurduğu Layer-2 Blockchain, Avrupa'da tokenize ABD hisseleri sunacak. Piyasa değeri 82 milyar doları aşarken düzenleyiciler özel şirket tokenlarını inceliyor.

Kripto para ve Blockchain teknolojilerine yapılan stratejik yatırım, Robinhood için büyük kazanımlara dönüşmeye devam ediyor. Şirketin tokenizasyon alanındaki yenilikçi yaklaşımı, yatırımcıların güvenini artırırken hisse performansını da olumlu etkiliyor. HOOD kodu altında işlem gören hisse, çarşamba günü 94,65 dolara yükseldi ve 2 Temmuz'da belirlenen rekor kapanışın sadece yüzde 4 altında kaldı.

Robinhood Yenilikçi Stratejisiyle Wall Street Devlerini Şaşırttı

Robinhood'un Blockchain teknolojisi ve tokenizasyonu stratejik olarak benimsemesi, son dönemde şirketin finansal performansını önemli ölçüde güçlendirdi. Şirketin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 50 gelir artışı ile 927 milyon dolara ulaşması, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Arbitrum üzerine inşa edilen yeni Blockchain ağı, Robinhood'un Avrupa'daki müşterilere tokenize edilmiş ABD hisse senetleri ve borsa yatırım ürünleri sunmasını sağlayacak. Bu teknolojik gelişme, şirketin küresel genişleme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Robinhood ayrıca gerçek dünya varlıkları borsası oluşturmayı önerdi. Bu platform, gerçek dünya varlıklarının zincir üstü uzlaşması için geliştirildi ve geleneksel finansal sistemlerde köklü değişiklikler yaratma potansiyeli taşıyor.

Robinhood CEO'su Vlad Tenev, bu ürünlerin teknik olarak hisse senedi teklifleri olmadığını ancak yine de yatırımcılara bu şirketlere maruz kalma sağladığını açıklığa kavuşturdu. Galaxy Research'e göre bu tür özel sermaye tokenları, halka açık olmayan firmalara dolaylı maruz kalma sağlayan ürünler gibi işlev görüyor.

Tenev, birçok özel şirketin SpaceX ve OpenAI için kullanılan aynı tür özel sermaye tokenları aracılığıyla hisse senetlerini yatırımcılara erişilebilir hale getirme konusunda Robinhood'a yaklaştığını söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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