Ripple (XRP) işlem hacminde rekor artış

Ripple (XRP) işlem hacminde rekor artış
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XRP türev işlem hacminde yüzde 46,69 artış kaydederken, deneyimli analistler XRP ETF onay ihtimalini yüzde 95'e yükseltti. Ripple Blockchain ağı kullanımı rekor kırıyor.

Kripto para piyasalarında XRP, son 24 saatte türev işlem hacminde yaşanan yüzde 46,69'luk artışla gündemin zirvesine yerleşti. CoinGlass verilerine dayanan bu gelişme yaşanırken, deneyimli analistlerin XRP ETF onay tahminini yüzde 95'e yükseltmesi yatırımcı ilgisini artırdı.

XRP ETF Onay İhtimali Zirveye Yaklaştı

XRP, türev piyasalarındaki işlem hacminde son 24 saat içinde dikkat çekici bir artış gösterdi. Piyasa verilerine göre bu artış yüzde 46,69 seviyesine ulaştı. Bu hareketliliğe rağmen XRP fiyatı bir önceki güne kıyasla hafif bir düşüşle 2,13 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, piyasada XRP özelinde hem artan bir ilgi hem de belirsizliğin aynı anda mevcut olduğunu gösteriyor.

Zincir üstü analizler, XRP için bazı potansiyel risklere işaret ediyor. Özellikle, ağ değerinin işlem hacmine oranını ölçen NVT metriği, yakın zamanda 280 seviyesini aşarak önemli bir yükseliş kaydetti. Analistler, bu denli yüksek bir NVT oranını, varlığın piyasa değerinin ağdaki gerçek kullanım oranını geride bıraktığı şeklinde yorumluyor. Bu durum, spekülatif bir hareketliliğe işaret ederken olası bir fiyat düzeltmesi riskini de gündeme getiriyor.

Ancak, bu spekülatif göstergelere karşın, XRP Ledger ağının temel kullanım metriklerinde güçlü bir büyüme gözlemleniyor. Ağ, yakın zamanda günlük işlem sayısında kendi rekorunu kırarak bir günde 1,2 milyondan fazla işlemi başarıyla tamamladı. Bu gelişme, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak Blockchain altyapısına yönelik artan bir ilgi ve benimsenme olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasadaki iyimserliği artıran bir diğer önemli gelişme ise spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerindeki artış olarak karşımıza çıkıyor. Önde gelen finans çevreleri ve tahmin piyasaları, bir XRP ETF ürününün 2025 yılı içinde onaylanma ihtimalini yüzde 90'ların üzerine taşımış durumda. Bu beklentinin güçlenmesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) konuya yönelik daha yapıcı bir tutum sergilediğine dair algının etkili olduğu belirtiliyor. Bitcoin ve Ethereum'un hâkim olduğu mevcut ETF pazarında, olası bir XRP ETF onayı, yatırımcılara yeni bir alternatif sunarak rekabeti önemli ölçüde şekillendirebilir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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