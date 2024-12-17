Ripple RLUSD lansmanı için tarih verdi

Ripple RLUSD lansmanı için tarih verdi
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Ripple, uzun süredir beklenen yeni stablecoini RLUSD ile kripto piyasalarında yeni bir sayfa açıyor. ABD doları destekli RLUSD, güvenilir yatırım araçlarıyla desteklenerek global ödeme sistemlerinde devrim yaratmayı amaçlıyor.

Kripto para piyasaları için heyecan verici bir döneme giriliyor: Ripple, Amerikan doları destekli yeni stabil para birimi RLUSD'yi tanıtıyor. Bugün dünya genelinde işlem görmeye başlayacak olan RLUSD, güvenilir finansal kaynaklarla destekleniyor ve kripto platformlarında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. Ripple'ın bu stratejik hamlesi, global ödeme sistemlerinde büyük bir yenilik ve dönüşüm getirecek.

Ripple'ın RLUSD Lansmanı Bugün Gerçekleşecek

Küresel finans teknolojileri devi Ripple, yeni stablecoin projesi RLUSD'yi kripto para piyasalarına sunmaya hazırlanıyor. Bugün itibarıyla işlem görmeye başlayacak olan RLUSD, ABD doları ile birebir desteklenen yapısıyla dikkat çekiyor.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan 10 Aralık'ta gerekli izinleri alan proje, güvenilirliğini ABD doları mevduatları ve kısa vadeli devlet hazine bonolarıyla sağlıyor. RLUSD, ilk etapta Uphold, MoonPay, Archax ve CoinMENA gibi saygın kripto para borsalarında işlem görecek.

Projenin danışma kurulunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Hindistan Merkez Bankası eski başkanı Raghuram Rajan ve Boston Federal Rezerv Bankası eski başkan yardımcısı Kenneth Montgomery'nin katılımı, RLUSD'nin güvenilirliğini pekiştiriyor.

Ripple'ın açıklamalarına göre RLUSD yakın zamanda Bitso, Bullish ve Bitstamp platformlarında da yerini alacak. Şirket, 2025 yılında kendi ödeme protokolü Ripple Payments ile stablecoinin entegrasyonunu tamamlamayı hedefliyor.

Danışma kurulu üyeleri, RLUSD'nin ödeme sistemlerinde güvenlik ve verimlilik açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirtiyor. Ripple, merkeziyetsiz finans protokolleriyle entegrasyon sayesinde, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının ticaretinde de RLUSD'nin aktif rol oynamasını planlıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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