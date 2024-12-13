Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Ripple RLUSD için düğmeye bastı

Ripple RLUSD için düğmeye bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel stablecoin dünyasında Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi büyük oyuncuların ardından yeni bir rakip doğuyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un yakın zamanda piyasaya sürüleceğini duyurduğu RLUSD, çapraz ödemeleri ve kripto-fiat dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ripple, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) aldığı onayın ardından 13 milyon RLUSD stablecoin üretti. XRP Ledger ve Ethereum Blockchain ağında işlem görecek olan RLUSD, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Projenin Tron Blockchain'ine genişlemesi de gündemde bulunuyor. USD ve kısa vadeli UST'lerle desteklenen yeni stablecoin, 196 milyar dolarlık pazarda yerini almaya hazırlanıyor.

Ripple Stablecoin Piyasasına RLUSD ile Güçlü Giriş Yapıyor

Ripple Stablecoin verilerine göre RLUSD Hazinesi bugün iki büyük işlem gerçekleştirdi. İlk işlemde 10.399.000 RLUSD, ikinci işlemde ise 2.600.000 RLUSD basıldı. Geri kalan işlemler 100.000 RLUSD'lik daha küçük miktarlardan oluştu.

Stablecoin sektörünün 2028'de 2800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme potansiyeli, Ripple'ın RLUSD ile piyasaya giriş yapma kararını destekliyor. RLUSD'nin USD ve kısa vadeli UST'lerle desteklenmesi, yatırımcılara güvenli bir değer saklama aracı sağlıyor.

Düzenleyici onayın alınması ve basım işlemlerinin başlaması, Ripple'ın RLUSD ile piyasaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Sınır ötesi ödemeler ve likidite çözümlerine odaklanan RLUSD, stablecoin dünyasında önemli bir oyuncu olmaya aday gibi gözüküyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu
img

Serdal Adalı'dan olay yaratacak Talisca çağrısı
img

Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı
Ünlü sanatçı gözaltında
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık günün maçları nereden izlenir? 14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? Çeyrek altın ne kadar? 13 Aralık gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.