Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı

Ripple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lüksemburg'un mali düzenleyici kurumu Commission de Surveillance du Secteur Financier'den (CSSF) tam EMI lisansı aldığını duyurdu. Şirket, 14 Ocak'ta ön onay almıştı. Lisans, Ripple'a Blockchain tabanlı ödeme hizmetlerini Avrupa genelinde sunma imkânı tanıyor.

AVRUPA STRATEJİSİ HIZLANIYOR

Ripple İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, "Avrupa her zaman stratejik önceliğimiz oldu. Bu yetkilendirme, AB genelindeki müşterilerimize sağlam ve uyumlu Blockchain altyapısı sunma misyonumuzu ölçeklendirmemizi sağlıyor." dedi. Craddock, şirketin Avrupalı işletmelerin daha verimli ve dijital odaklı bir finansal döneme geçişine yardımcı olmak için artık daha iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

Lüksemburg onayı, Ripple'ın İngiltere'deki düzenleyici ilerlemesinin ardından geldi. Şirket geçen ay İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) hem EMI lisansı hem de kripto varlık kaydı almıştı. Ripple'ın açıklamasına göre şirketin küresel çapta 75'in üzerinde düzenleyici onayı bulunuyor.

YENİ ÜRÜN VE ORTAKLIKLAR

Ripple, ürün portföyünü de genişletiyor. Şirket geçen hafta Ripple Treasury adlı kurumsal hazine platformunu tanıttı. Platform, Ripple'ın Ekim 2025'te 1 milyar dolara satın aldığı GTreasury'nin altyapısı üzerine kuruldu. Yeni platform, nakit ve dijital varlık yönetimini entegre ederek RLUSD stablecoin ile sınır ötesi ödemelere olanak tanıyor.

Şirket ayrıca geçen ay LMAX Group ile çok yıllı stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında Ripple, LMAX'a 150 milyon dolarlık finansman sağlayacak. LMAX, RLUSD'yi spot kripto ve türev ürünlerini kapsayan kurumsal işlem platformlarında teminat olarak entegre edecek.