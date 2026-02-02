Haberler

Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı

Ripple, Lüksemburg'dan AB genelinde geçerli EMI lisansı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

San Francisco merkezli fintech şirketi Ripple, Lüksemburg mali düzenleyicisinden Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı alarak Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini genişletme yolunda önemli bir adım attı.

Ripple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lüksemburg'un mali düzenleyici kurumu Commission de Surveillance du Secteur Financier'den (CSSF) tam EMI lisansı aldığını duyurdu. Şirket, 14 Ocak'ta ön onay almıştı. Lisans, Ripple'a Blockchain tabanlı ödeme hizmetlerini Avrupa genelinde sunma imkânı tanıyor.

AVRUPA STRATEJİSİ HIZLANIYOR

Ripple İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, "Avrupa her zaman stratejik önceliğimiz oldu. Bu yetkilendirme, AB genelindeki müşterilerimize sağlam ve uyumlu Blockchain altyapısı sunma misyonumuzu ölçeklendirmemizi sağlıyor." dedi. Craddock, şirketin Avrupalı işletmelerin daha verimli ve dijital odaklı bir finansal döneme geçişine yardımcı olmak için artık daha iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

Lüksemburg onayı, Ripple'ın İngiltere'deki düzenleyici ilerlemesinin ardından geldi. Şirket geçen ay İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) hem EMI lisansı hem de kripto varlık kaydı almıştı. Ripple'ın açıklamasına göre şirketin küresel çapta 75'in üzerinde düzenleyici onayı bulunuyor.

YENİ ÜRÜN VE ORTAKLIKLAR

Ripple, ürün portföyünü de genişletiyor. Şirket geçen hafta Ripple Treasury adlı kurumsal hazine platformunu tanıttı. Platform, Ripple'ın Ekim 2025'te 1 milyar dolara satın aldığı GTreasury'nin altyapısı üzerine kuruldu. Yeni platform, nakit ve dijital varlık yönetimini entegre ederek RLUSD stablecoin ile sınır ötesi ödemelere olanak tanıyor.

Şirket ayrıca geçen ay LMAX Group ile çok yıllı stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında Ripple, LMAX'a 150 milyon dolarlık finansman sağlayacak. LMAX, RLUSD'yi spot kripto ve türev ürünlerini kapsayan kurumsal işlem platformlarında teminat olarak entegre edecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

Aldığı karar koca ülkeyi karıştırdı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz

Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz