Ripple kripto dünyasını sarsacak dev satın alma girişimini duyurdu

Kripto ödeme şirketi Ripple, finans dünyasının önemli oyuncularını hedefleyen yeni bir genişleme hamlesi yapıyor. Şirket, ana aracı kurum (broker) Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alarak kurumsal yatırımcılarla olan bağlantılarını daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Bu adım, Ripple'ın hem XRP teknolojisini geliştirme hem de stablecoin entegrasyonunu artırma yönündeki stratejik vizyonunu ortaya koyuyor.

Ripple'ın Stratejik Hamlesi: Hidden Road Satın Alması

Kripto ödeme şirketi Ripple, kurumsal yatırımcılara dönük hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ana broker Hidden Road'u 1,25 milyar dolara bünyesine katıyor. Kripto sektörünün şimdiye kadarki en dikkat çekici anlaşmalarından biri olan bu hamle, XRP'nin arkasındaki şirket Ripple'ın daha büyük finans kurumlarının ilgisini çekmeye yönelik kapsamlı bir hizmet ağı oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ripple'ın büyük ölçekli kurumlara daha geniş ölçüde ulaşabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Garlinghouse, satın almanın büyük ölçüde nakit, XRP ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceğini vurguladı. Düzenleyici onay sürecine bağlı olarak önümüzdeki aylarda kapanması beklenen anlaşma sonrasında, Hidden Road'un kurucusu Marc Asch, Ripple'ın bünyesindeki ana aracılık birimini yönetmeye devam edecek. Ana brokerler, özellikle hedge fonlar, bankalar ve özel sermaye şirketlerine sundukları alım satım, saklama, borç verme ve borçlanma hizmetleri nedeniyle finans piyasalarında önemli bir konumda bulunuyor. Ripple, Hidden Road'un talebini karşılamak amacıyla milyarlarca dolar değerinde ek sermaye sağlayarak ölçeklendirme sürecine katkıda bulunacağını da duyurdu.

Bu satın alma, Hidden Road'un ürünlerinin daha fazla benimsenmesi için Ripple'ın platformuna uyarlanmasını içeren adımları da kapsıyor. Garlinghouse, Ripple'ın stablecoin'i RLUSD'nin ana aracılık hizmetlerinde teminat olarak entegre edileceğini ve XRP Ledger teknolojisinin uzlaşma süreçlerinde verimliliği artırma potansiyelini araştıracaklarını ifade etti. Anlaşma, ABD'de kripto varlık sınıfına yönelik daha olumlu düzenlemelerin hayata geçmesi ve birçok finans kurumunun kripto teknolojilerine olan ilgisini artırmasıyla gündeme geldi. ABD Başkanı Trump'ın Bitcoin'i ABD hükümetinin benimsediğini açıkça duyurmasından bu yana Fidelity, Bank of New York Mellon ve Gamestop gibi kurumlar kripto varlıklarla daha yakından ilgilenmeye başladı ve bu da Hidden Road gibi ana brokerlerin değerini yükseltti.

Hidden Road, kurucusu Marc Asch'ın SAC Capital ve Point72 Asset Management gibi Steven Cohen'e ait şirketlerdeki hedge fon deneyiminden beslenen bir geçmişe sahip. Şirket, 2018'de kurulduğundan bu yana kripto para birimleri ve döviz işlemlerine odaklanarak FalconX ve Coinbase Prime gibi diğer kripto odaklı ana brokerlerle rekabet ediyor. Hidden Road, 2024 yılında 3 trilyon dolar hacminde fon transferine aracılık etti. Öte yandan 2022'de Castle Island Ventures, Coinbase Ventures ve Citadel Securities'in katılımıyla gerçekleşen A Serisi yatırım turunda 50 milyon dolar toplamayı başardı. Bloomberg'in geçen ay aktardığı bilgilere göre şirket, mart ayından beri olası bir satış veya ek sermaye artışını değerlendirmekteydi.