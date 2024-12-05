Ripple'ın stablecoin projesi ertelendi: XRP piyasası sarsıldı

Ripple'ın stablecoin projesi ertelendi: XRP piyasası sarsıldı
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Ripple, stablecoin projesinin lansmanını New York düzenleyicilerinin onayı için ertelemek zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından XRP'nin fiyatı 24 saat içinde 2,59 dolardan 2,31 dolara geriledi ve piyasa değeri Tether'ın (USDT) 135,8 milyar dolarlık değerinin altına düşerek üçüncü sıradaki yerini kaybetti.

Ripple'ın X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı RLUSD erteleme duyurusu, şirketin yerel tokenı XRP'nin değerinde sert bir düşüşe neden oldu. Bu düşüş yalnızca fiyatı etkilemekle kalmadı. XRP'nin piyasa değerinin Tether'ın (USDT) 135,8 milyar dolarlık değerinin altına inmesine yol açtı.

XRP Piyasa Değeri 24 Saatte 131 Milyar Dolara Geriledi

XRP'nin piyasa değeri haberin yazıldığı anda 131,42 milyar dolar seviyesine geriledi. Tokenın 24 saatlik işlem hacmi de bir önceki güne göre yüzde 40 azalarak 26,02 milyar dolara indi.

Satış baskısının artmasına rağmen XRP, 4 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Binance tokenı (BNB) ve Solana'nın (SOL) önünde yerini korumayı başardı. Teknik göstergeler, XRP için yeni bir yön arayışına işaret ediyor. Bollinger Bantlarının daralması, volatilitenin azaldığını gösterirken, piyasa katılımcıları bir sonraki büyük hareket için pozisyon alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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