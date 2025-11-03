Ripple'dan dev satın alım sonrasında yeni hamle

Ripple Prime bugün ABD pazarına yönelik dijital varlık spot brokerlik hizmetini kullanıma sundu. Platform, XRP ile şirketin RLUSD stablecoin'i dahil olmak üzere onlarca kripto parada tezgah üstü işlem olanağı sağlıyor.

Ripple Prime ile Kurumsal OTC Hamlesi

Yeni hizmet Ripple'ın nisan ayında ilan edilen 1,25 milyar dolar tutarındaki Hidden Road satın almasının ardından geldi. Ripple Hidden Road'un lisanslarını ve teknolojisini kendi altyapısıyla birleştirerek dijital varlık döviz türev ve sabit getirili ürünlerde tek bir takas ve finansman kanalı oluşturdu.

ABD merkezli kurumsal müşteriler artık OTC spot pozisyonlarını CME vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle aynı teminat havuzunda çapraz marjlayabiliyor. Bu özellik geleneksel finans piyasalarıyla Blockchain tabanlı varlık ekosistemini tek operasyonda bütünleştirerek maliyet ve likidite yönetimini basitleştiriyor.

Ripple yıl boyunca satın alma ve fonlama hamlelerini hızlandırdı. Şirket temmuzda kurumsal hazine yazılımı sağlayıcısı GTreasury'yi 1 milyar dolara bünyesine kattı ve ek olarak XRP hazinesini desteklemek için 1 milyar dolarlık yeni sermaye topladı. CEO Brad Garlinghouse ABD'de stablecoin yasasının kabulüyle düzenleyici ortamın iyileştiğini belirterek genişlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ripple Prime'ın ABD açılımı kripto pazarına kurumsal erişimi büyütme yarışında kritik bir adım olarak görülüyor. Analistler OTC spot ile türev işlemlerin aynı platformda birleşmesinin piyasa derinliğini artırabileceğini ve fiyat keşfini iyileştirebileceğini vurguluyor.