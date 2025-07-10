Ripple CEO'su stablecoin pazarında büyüme öngörüyor

Ripple CEO'su stablecoin pazarında büyüme öngörüyor
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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, 250 milyar dolarlık stablecoin piyasasının önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 trilyon dolara kadar büyüyebileceğini açıkladı. RLUSD stablecoini için BNY Mellon ile kritik ortaklık duyuran şirket, kurumsal ödeme çözümlerindeki büyüme potansiyelini değerlendiriyor. Uzmanlar da bu cesur tahminleri destekliyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, yaptığı açıklamada stablecoin endüstrisinin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirdi. Şu anda 250 milyar dolar piyasa değerine sahip olan stablecoin, birkaç yıl içinde 1 ila 2 trilyon dolara yükseleceğine dair yaygın bir görüş olduğunu söyledi.

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Garlinghouse, stablecoin piyasasının arkasındaki büyümenin "derin" olduğunu belirterek Ripple'ın bu pazara geç katıldığını da açıkladı. Firmanın kurumsal müşterileri için ödeme akışlarında stablecoinleri kullanmasının bu gecikmenin nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Bank of New York Mellon'ın RLUSD için stablecoin saklayıcısı olacağını açıklayan Garlinghouse, kurumsal geçmişleri ve düzenleyici uyumluluklarının bu pazarda yer almalarını sağladığını vurguladı.

Apollo Capital'in baş yatırım sorumlusu Henrik Andersson, Garlinghouse'un tahminini destekleyerek stablecoinler için 1-2 trilyon dolarlık piyasa değerinin kendi öngörüleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Andersson, "Fintechlerin, bankaların, sosyal ağların ve büyük perakendecilerin hepsinin kendi stablecoinlerini başlattığını görüyoruz." dedi.

USDT ihraççısı Tether'in finansal başarısını işin ne kadar kazançlı olabileceğine örnek gösteren Andersson, stablecoin yaygınlaşması için bir sonraki itici gücün ABD'deki GENIUS Yasası olacağını sözlerine ekledi.

Bu düzenleme haziran ayında Senato oylamasını geçti ve bu ay kanunlaşması bekleniyor. LVRG Research'ten direktör Nick Ruck, kripto dostu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) GENIUS Yasası ile birlikte kripto endüstrisinin hızla genişlemesini sağlayabileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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