PUMP Token Nedir? Yükselişin Arkasındaki Gizemli Proje

PUMP Token Nedir? Yükselişin Arkasındaki Gizemli Proje
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Solana altyapısını kullanan Pump.fun platformu, kendi tokenini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk satışlardan 1 milyar dolara kadar gelir hedefleyen proje, token değerinin yaklaşık 4 milyar dolara ulaşabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Peki, PUMP token nedir?

PUMP Token Nedir?

PUMP Token, hem özel yatırımcılara hem de halka açık yatırımcılara sunulacak. Resmi bir satış tarihi henüz açıklanmazken, önümüzdeki iki hafta içinde satışın başlaması bekleniyor.

Öte yandan lansman aşaması airdrop ya da Likidite Başlangıç Havuzu (Liquidity Bootstrapping Pool - LBP) yöntemiyle gerçekleşebilir. Her iki yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmasına rağmen, projenin tercih edeceği yöntem henüz netleşmedi.

Bugün Bybit borsasının, daha önce listelenen bir tokenin adını değiştirmesiyle beraber token lansmanına dair spekülasyonlar arttı. İlk adı 'PUMP' olan ve Babylon için likit staking protokolü PumpBTC'ye bağlı token, 'PUMPBTC' olarak yeniden adlandırıldı; 'PUMP' kodu ise boşta kaldı.

Kripto topluluğunda bu gelişme, Pump.fun'ın yeni token çıkaracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi ve spekülasyonlar resmiyet kazandı.

Pump.fun, teknik detaylar ve tokenomik verilerle ilgili henüz ek bilgi paylaşmadı. Gelişmeler yakından takip edilirken, önümüzdeki günlerde yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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