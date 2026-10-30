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Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak

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Polymarket saldırı sonrası kayıpları karşılayacak
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Polymarket, uluslararası platformunu etkileyen güvenlik ihlalinin ardından durdurduğu işlemleri yeniden başlattı. Üçüncü taraf sağlayıcının saldırıya uğradığını açıklayan şirket, olaydan etkilenen kullanıcıların kayıplarını tamamen karşılayacağını bildirdi.

Şüpheli saldırganla ilişkilendirilen bir cüzdanda, Arkham verilerine göre yaklaşık 2,65 milyon dolar değerinde POL tespit edildi. Adreste, USDC.e varlıklarının Relay üzerinden Polygon ağının tokeni POL'a çevrildiği işlemler görüldü. Bu bakiye, şirketin doğruladığı nihai zarar tutarı olarak açıklanmadı.

Polymarket, inceleme sırasında yeni emirleri ve işlemleri geçici olarak durdurdu. Kullanıcılar yalnızca mevcut emirlerini iptal edebildi. İmzalanmış işlemleri ağa ileten hizmet de askıya alındı. Şirket, daha sonra sorunun giderildiğini ve platformun yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMINDA ZARARLI KOD BULUNDU

Polymarket, hizmet aldığı sağlayıcılardan birinin güvenliğinin ihlal edildiğini ve olayın ilgili kolluk kuvvetlerine iletildiğini açıkladı. Şirketin duyurusu, uluslararası hizmet veren Polymarket.com platformunu kapsıyor.

Siber güvenlik şirketi Hudson Rock'ın araştırması, site performansını izlemek için kullanılan bir yazılıma odaklandı. Araştırmacılar, DebugBear adresinden alınan dosyada kullanıcıların açık işlem oturumlarına erişmeye, pozisyonlarını satmaya veya varlıklarını başka bir adrese taşımaya çalışan kod bulunduğunu belirtti.

Araştırmaya göre kod, kullanıcının tarayıcısında zaten açık olan Polymarket oturumunun yetkilerinden yararlanmaya çalışıyordu. Hesabın yapısına bağlı olarak pozisyon tokenlerini doğrudan aktarmayı veya pozisyonları satıp elde edilen bakiyeyi taşımayı hedefliyordu. Hudson Rock, Polymarket'in yayımladığı uygulama sürümünde ilgili yazılımın kaldırıldığına ilişkin kayıt da buldu.

Araştırmacılar, bu bulguların her girişimin başarıyla sonuçlandığını göstermediğini vurguladı. Saldırının ilk olarak nasıl başladığı, kaç kullanıcının etkilendiği ve toplam kaybın ne olduğu henüz kesinleşmedi.

KULLANICILARA TAM GERİ ÖDEME SÖZÜ

Polymarket, sorunun belirlenip giderildiğini duyurduğu açıklamada, etkilenen herkesin kaybının karşılanacağını bildirdi. İşlemlerin geçici olarak durdurulmasını ise ek bir ihtiyat önlemi olarak açıkladı.

Güvenlik ihlalinin ardından işlemlerin yeniden açılması, geri ödemelerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Şirketin açıklamasında ödemelerin hangi tarihte yapılacağına veya kullanıcıların izlemesi gereken başvuru sürecine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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