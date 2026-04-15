Polymarket içeriden bilgi şüphesiyle denetim başlattı

Güncelleme:
Yaklaşık 20 milyar dolar değerleme hedefiyle yatırımcı turlarını sürdüren tahmin piyasası platformu Polymarket, kullanıcılara şüpheli içeriden bilgi ticareti hesaplarını takip etme ve kopyalama imkânı sunan startup'lar üzerinde denetim başlattı.

Söz konusu uygulamalar, Polymarket'in geçen kasımda hayata geçirdiği Builders Program çerçevesinde desteklendi. Program kapsamındaki dışarıdan geliştiriciler platformun altyapısını kullanarak "kopya işlem uygulamaları" oluşturdu. Bu araçlar, üstün bir kazanma serisi yakalamış hesapların listelerini kullanıcılara sunuyor ya da zamanlama ve hacim açısından içeriden bilgiye işaret edebilecek olağandışı bahisleri işaretliyor.

Denetim kapsamındaki startup'lardan biri olan Polycool, web sitesinde "Polymarket içeriden bilgi ticareti rehberi" başlıklı bir bölüm sunuyor. Şirketin sitesinde şu ifade yer alıyor: "Bu hisse senedi piyasası değil. Kamuoyuyla paylaşılmamış bilgileri kullanmak sizi hapse sokmuyor. Merkezi olmayan tahmin piyasaları tamamen farklı kurallara tabi." Kreo adlı bir başka startup ise kullanıcılara "diğerlerinden önce içeridekileri bul" vaadiyle hizmet sunuyor.

İÇERİDEN BİLGİYE DÜZENLEME BASKISI

Kopya işlem uygulamalarının Polymarket'teki işlem hacmini yüzlerce milyon dolar artırdığı belirtiliyor. Bu hizmetler kullanıcılara bot aracılığıyla otomatik kopyalama ya da dikkat çekici işlemlere ilişkin anlık bildirim seçeneği sunuyor. Hizmetler ücretli olarak işletiliyor.

Polymarket, denetim kararından önce de içeriden bilgi ticareti konusunda ciddi baskıyla karşı karşıyaydı. Rakip platform Kalshi da benzer eleştirilerle gündemdeydi. Polymarket, geçen ay içeriden bilgi ticaretine yönelik daha net kurallar ve yaptırım mekanizmaları açıkladı. Şirket, denetimin başlatılmasına ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Serkan KÖSE
