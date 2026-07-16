Polygon yöneticisi: 'Stripe-PayPal anlaşması blok zinciri geçişini hızlandırır'

Polygon Labs'ın iş geliştirme küresel başkanı Aishwary Gupta, önümüzdeki birkaç yıl içinde paranın büyük bölümünün bir biçimde Blockchain üzerinde yaşayıp hareket edeceğini düşündüğünü belirterek böyle bir adımın bu geçişi hızlandıracağını söyledi. Uluslararası bir haber ajansının aktardığına göre Stripe ve Advent, PayPal'ı 53 milyar dolara satın almak için teklif sundu. Her iki şirket de son yıllarda stablecoin girişimlerini genişletti.

Stripe, aralarında Visa, Mastercard ve BlackRock'ın da bulunduğu 140'tan fazla şirketin Open USD stablecoinini çıkarmak için katıldığı oluşumda yer alıyor. Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Open USD, rezerv getirisinin neredeyse tamamını dağıtıcılara yönlendiren ve kendisine küçük bir yönetim ücreti bırakan geçişli bir model üzerine kurulu. Analistlere göre bu model, Circle'ın USDC'si ve PayPal'ın PYUSD'si için rekabet baskısı yaratabilir. PayPal, 2023'te kendi dolar destekli stablecoinini çıkaran ilk büyük finansal teknoloji şirketi olmuştu ve bu ay PYUSD'nin Polygon üzerinde ihraç edilebileceğini açıklamıştı.

"İKİ ŞİRKETİN BİRLEŞİMİNİ DEV BİR MAKİNE OLACAK"

Gupta'ya göre Stripe satıcı derinliği ve kripto ivmesi, PayPal ise yüz milyonlarca kullanıcı ve stablecoin çalışmaları getiriyor. Yönetici, ikisi bir araya geldiğinde ciddi bir küresel hacmi işleyebilecek bir makine ortaya çıkacağını söyledi.

William Blair analistleri ise anlaşmanın etkisi konusunda daha temkinli bir görüş sundu ve böyle bir anlaşmanın mantığını tam görmediklerini belirtti. Analistlere göre birleşik bir yapının daha fazla stablecoin ağırlığı olabilir, ancak PayPal'ın stablecoini USDC'nin piyasa değerinin yalnızca yüzde 4'ü kadar. William Blair, Stripe'ın stablecoin altyapısı Bridge'i ilginç bulduklarını ancak Stripe'ın stablecoin hedeflerini ilerletmek için PayPal'ı satın almak zorunda olmadığını vurguladı.

PAYPAL HİSSESİ YAKLAŞIK YÜZDE 17 YÜKSELDİ

Sektör verilerine göre dünyanın en büyük ikinci stablecoini USDC'nin arzı 70 milyar doların üzerinde, PYUSD'nin piyasa değeri ise 2,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, birleşmenin stablecoin tarafındaki katkısının sınırlı kalabileceği yönündeki temkinli görüşü besliyor.

Stripe daha önce de PayPal'ı satın almaya ilgi göstermişti. O dönem Mizuho analistleri, büyük ölçüde işletmeler arası ödeme sağlayıcısı olarak görülen Stripe'ın, eşler arası ödeme ağı Venmo'nun da sahibi olan PayPal'ı alarak ölçekli bir bireysel iş kazanacağını belirtmişti. PayPal hisseleri, teklif haberiyle gün içinde yaklaşık yüzde 17 yükselerek 55,52 dolardan kapandı. Bazı analistler, hissenin yaklaşık 10 kat kazanç çarpanıyla göreli olarak düşük değerlendiğine ve diğer teknoloji hisselerinin gerisinde kaldığına dikkat çekti.