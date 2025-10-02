Plasma kurucusu satış iddialarını reddetti

Plasma'nın yerel tokeni XPL, bir haftada yüzde 50'den fazla değer kaybederek yatırımcıları endişelendirdi. Kurucu Paul Faecks, ekibin satış yaptığı iddialarını kesin bir dille reddetti ve token kilitlerinin hâlen devam ettiğini vurguladı.

Plasma Kurucusu, Yüzde 50'lik Düşüş Sonrası İddiaları Yalanladı

XPL, 29 Eylül'de 1,70 dolara yaklaşırken kısa sürede 0,83 dolara gerileyerek piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Ani düşüş sonrası topluluk, ekibin büyük miktarda token sattığı yönünde iddialar ortaya attı.

Bağımsız araştırmacılar, Plasma'nın resmi cüzdanlarından borsalara yüz milyonlarca XPL gönderildiğini belirtti. "Küçük yatırımcıların kaldıramayacağı miktarda token satışa çıkarılmış olabilir" yorumları yapıldı.

Bir kullanıcı ise fiyat çöküşünden algoritmik piyasa yapıcı Wintermute'u sorumlu tuttu. Ancak Faecks, "Wintermute ile herhangi bir anlaşmamız yok, onların XPL varlıkları konusunda bizim de kamuoyuyla aynı bilgimiz var" dedi.

Kurucu ayrıca ekip tokenlerinin üç yıl boyunca kilitli olduğunu, ilk açılımın bir yıl sonra yapılacağını açıkladı. Ancak topluluk üyeleri, ekibin açıklamasında "ekosistem ve büyüme" kategorisindeki tokenlerin durumunun netleştirilmediğini savundu.

Faecks son mesajında, "Biz geleceğin finansını inşa etmeye odaklandık, bu tartışmalara daha fazla yanıt vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.