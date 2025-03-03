Pi Network (PI) neden son 4 günde yüzde 40 değer kaybetti?

PI coin fiyatı neden düştü?

PI coin için son dönemde yaşanan düşüşün olası nedenlerinden biri Binance'in tutumu, daha doğrusu sessizliği olabilir. Şubat ayında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, kullanıcılarının PI'yi işlem gören varlıklar arasında görmek isteyip istemediğini belirlemek için bir topluluk oylaması düzenledi. Oylama 27 Şubat'ta sonuçlandı ve katılımcıların yüzde 86'dan fazlası "evet" seçeneğini tercih etti.

Ancak bu güçlü desteğe rağmen Binance henüz PI'yi listeleme konusunda bir adım atmadı. Olası bir listeleme, token'ın likiditesini ve erişilebilirliğini artırarak fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Şu anda PI'yi işlem listesine ekleyen büyük kripto borsaları arasında Bitget, OKX ve MEXC bulunuyor.

PI için sırada ne var?

Son fiyat düşüşüne rağmen, sektördeki birçok yatırımcı PI'nin yakında büyük bir yükseliş yaşayabileceğine inanıyor. X platformunda "GEM HUNTER" adlı kullanıcı, 1,85 dolar seviyesinin aşılmasının PI fiyatını 4 doların üzerine çıkarabilecek bir ralliye yol açabileceğini öne sürdü.

Bundan önce bazı topluluk üyeleri, PI'nin fiyatının 3,14 dolara hatta sembolik olarak π (Pi) sayısı olan 314,159 dolara ulaşabileceğini iddia etmişti.

Ancak ikinci tahminin gerçekleşmesi için PI'nin piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerine çıkması gerekiyor (CoinMarketCap'e göre dolaşımdaki arz 6,8 milyar token olarak belirtiliyor). Şu an tüm kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3,15 trilyon dolar seviyesinde olduğundan, bu tahminin gerçekleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor.