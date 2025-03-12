Pi Network (PI) fiyat tahminleri: Bu hafta neler bekleniyor?

Pi Network (PI) fiyat tahminleri: Bu hafta neler bekleniyor?
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PI coin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 doları gördükten sonra düzeltme sürecine girdi ve 1,2 dolara kadar geriledi. Ancak, bu seviyede alıcıların devreye girmesi ve fiyatın 1,5 dolarlık direnç noktasına yaklaşması, yeni bir yükseliş denemesinin yakın olabileceğini gösteriyor. Peki, bu hafta neler bekleniyor? İşte Pi Network (PI) fiyat tahminleri...

PI coin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düzeltme sürecine girdi.

Önemli Destek Seviyesi: 1,2 dolar

Önemli Direnç Seviyeleri: 1,5 dolar, 1,8 dolar, 2 dolar

1. Düzeltme Süreci Devam Ediyor

PI, 3 dolar seviyesinde tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştıktan sonra bir düzeltme sürecine girdi ve geçtiğimiz hafta sonu 1,2 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyede alıcıların devreye girmesiyle fiyat tekrar yükselerek 1,5 dolarlık direnç noktasına yaklaştı. Bu seviyede henüz bir kırılım yaşanmasa da yeni bir yükseliş denemesi yakında gelebilir.

Pi Network (PI) fiyat tahminleri: Bu hafta neler bekleniyor?

2. Kritik Direnç, Yükselişi Sınırlıyor

Eğer alıcılar 1,5 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başarır ve bu seviyeyi destek haline getirirse, PI üzerindeki satış baskısı azalabilir. Bu senaryoda kripto para yeni bir toparlanma sürecine girerek önce 1,8 dolara, ardından daha yüksek seviyelere ulaşabilir.

Pi Network (PI) fiyat tahminleri: Bu hafta neler bekleniyor?

3. Yükseliş Momentumu Güçleniyor

Dört saatlik grafikte MACD göstergesi, yükseliş momentumunun güçlendiğine işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların yeniden alım yapmasını teşvik edebilir ve 1,5 dolar seviyesinin net bir şekilde aşılmasıyla birlikte PI'nin yükseliş trendine geri dönmesini sağlayabilir. Eğer bu gerçekleşirse, kripto para 1,8 dolar seviyesine ve ötesine doğru hareket edebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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