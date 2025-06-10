Pi Network İçin Göstergeler Hâlâ Negatif: Yükseliş Mümkün mü?

Pi Network İçin Göstergeler Hâlâ Negatif: Yükseliş Mümkün mü?
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Pi Network (PI), son 30 günde yüzde 14 değer kaybederken, piyasa değeri 5 milyar doların altına düştü. 14 Mayıs'tan bu yana PI fiyatı 1 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bizde Pi coin fiyat tahminlerini sizler için derledik.

Teknik göstergeler zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Ichimoku Bulutu, BBTrend ve hareketli ortalama (EMA) çizgileri hâlen düşüş yönlü. Yükseliş momentumu oluşmadıkça, PI'nin toparlanması kısa vadede zor görünüyor.

Teknik Baskı Güçlü: Direnç Aşılamıyor

Ichimoku Bulutu, PI fiyatının hâlâ baskı altında olduğunu gösteriyor. Fiyat kırmızı bulutun altında seyrederken, piyasa düşüş eğiliminden çıkabilmiş değil.

Öncü Span A (yeşil çizgi) hâlâ Span B'nin (kırmızı çizgi) altında, bu da genel görünümün zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Bulutun genişliği ve aşağı yönlü yapısı, olası bir toparlanmada sert dirençlerle karşılaşılabileceğini gösteriyor.

Tenkan-sen (mavi çizgi) ve Kijun-sen (kırmızı çizgi) birbirine yakın ve yatay ilerliyor; bu da kısa vadede kararsızlığa işaret ediyor. Mum formasyonları da dar bir aralıkta sıkışmış durumda, net bir kırılım sinyali alınamıyor.

Piyasanın toparlanması için fiyatın bulutun üzerine çıkması ve çizgilerin yön değiştirmesi gerekiyor.

BBTrend Dibe Vurdu Ama Yükseliş Sinyali Yok

BBTrend verileri de PI için zayıf görünümün sürdüğünü gösteriyor. Gösterge son iki buçuk gündür -2,21 seviyesinde sabit kaldı. Geçen hafta -18,7 ile sert bir düşüş görülmüştü.

Negatif bölgedeki seyir son 14 gündür devam ediyor. Bu stabil görünüm düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret etse de, güçlü bir toparlanma emaresi henüz görülmedi.

BBTrend, fiyatın Bollinger Band'larına göre hareketini ölçer. Pozitif değerler yükselişi, negatif değerler ise fiyatın alt banda yakın olduğunu gösterir. PI şu anda -2,21 ile hafif negatif bir duruş sergiliyor. Yükseliş algısının güçlenmesi için pozitif bölgeye geçilmesi gerekiyor.

Yüzde 37'lik Potansiyel: Direnç Aşılırsa Yükseliş Başlayabilir

EMA verileri, kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli olanların altında kaldığını gösteriyor. Bu durum teknik olarak düşüş eğiliminin sürdüğünü teyit ediyor.

Satış baskısının artması durumunda PI'nin kritik destek seviyelerini yeniden test etmesi beklenebilir. Eğer bu seviyeler kırılırsa, tarihsel bir eşiğin altına inilmesi söz konusu olabilir ve bu da düşüşü hızlandırabilir.

Ancak alış hacmi artarsa, PI ilk olarak bir sonraki EMA direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması, güçlü bir yükselişin önünü açabilir.

Pozitif senaryoda PI, üst direnç bölgelerine doğru ilerleyerek yüzde 35'in üzerinde bir yükseliş potansiyeli yakalayabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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