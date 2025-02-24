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Pi Coin fiyatı lansmanda yüzde 726 arttı: 2 dolar olacak mı?

Pi Coin fiyatı lansmanda yüzde 726 arttı: 2 dolar olacak mı?
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Kripto para piyasalarının yeni oyuncusu Pi Coin (PI), 20 Şubat'taki lansmanında yüzde 726'lık rekor artış yaşadı. Binance'te listeleme oylamasında yüzde 86'lık destek alan Pi'nin fiyatı şu anda 1,53 dolar seviyesinde seyrediyor.

Pi Coin piyasaya güçlü bir giriş yaptı. İlk gününde 0,105 dolardan işlem görmeye başlayan Pi, gün içinde 2,203 dolara kadar yükseldi. Erken yatırımcıların satış baskısıyla fiyat 0,8726 dolara kadar geriledi.

Pi Coin Piyasaya Güçlü Bir Giriş Yaptı

Pi Coin'in piyasaya çıkışı tahminleri geride. Lansmanın ikinci gününde fiyat 0,7173 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, piyasada yüzde 18,24'lük bir kayıp anlamına geliyordu.

Piyasa üçüncü günden itibaren toparlanma sinyalleri verdi. 22-23 Şubat arasında yüzde 115,66'lık bir yükseliş görüldü. RSI göstergesinin 57,81 seviyesinde olması, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, Binance'in olumlu oylama sonuçlarının Pi Coin fiyatını 2 dolara kadar tırmanabileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, kâr realizasyonunun artması durumunda fiyatın 1,34 dolara kadar düşebileceği de belirtiliyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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