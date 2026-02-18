Peter Thiel ve Founders Fund, ETHZilla'daki pozisyonunu tamamen kapattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 13G dosyasına göre Thiel ve Founders Fund Growth Management, ETHZilla'daki pozisyonunu tamamen tasfiye etti. Şirketin hisseleri piyasa öncesi seansında 3,20 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, firmanın geçen ağustos ayında dijital varlık hazine modeline geçişini duyurduğu dönemde ulaştığı 107 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 97 altında bulunuyor.

THIEL'İN GİRİŞİ VE ÇIKIŞI

Thiel ve bağlı kuruluşlar, şirkette yüzde 7,5'lik bir pay edindiğini ağustos 2025'te açıklamıştı. ETHZilla o dönemde biyoteknoloji firması 180 Life Sciences Corp.'dan dönüşüm sürecindeydi ve Thiel'in desteğinin duyulması hisseleri tek seansta yüzde 90'ın üzerinde yükseltmişti. Şirket, 18 Ağustos 2025'te 565 milyon dolarlık sermaye artırımıyla Ethereum hazine stratejisini resmen başlattı.

Ancak ETHZilla son dönemde birikim stratejisini terk ederek satış tarafına geçti. Şirket, ekim ayında 250 milyon dolarlık hisse geri alım planını finanse etmek için yaklaşık 40 milyon dolar değerinde Ether sattı. Aralık ayında ise ödenmemiş tahvilleri itfa etmek amacıyla 24.291 ETH daha elden çıkardı.

RWA TOKENİZASYONUNA DÖNÜŞ

ETHZilla aralık ayında şirketin gelecekteki değerinin gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu alanındaki gelir büyümesiyle şekilleneceğini duyurdu. Firma bu kapsamda şubat ayında yaklaşık 4,7 milyon dolarlık konut kredisi portföyü satın alarak bunu bir Ethereum Layer 2 protokolünde tokenize etmeyi planladığını açıkladı.

ETHZilla şu anda 69.802 ETH ile altıncı en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin elindeki varlığın güncel piyasa değeri yaklaşık 139 milyon dolar seviyesinde.