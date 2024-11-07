PEPE bugün neden yükseldi? PEPE coin fiyat tahmini ve yorum

Kurbağa temalı popüler memecoin PEPE önemli fiyat hareketleri kaydetti. Fiyat sıfırı aşarken PEPE sahiplerinin yüzde 72'si kar elde etti. Akıllarda ise tek bir soru var: PEPE bugün neden yükseldi?

PEPE bugün neden yükseldi?

Özellikle PEPE'nin fiyatı yükseldikten sonra yatırımcılar yüksek kar elde etti. Token, mevcut piyasa fiyatında sabitlenmeden önce fiyatından bir sıfır atarak 0,0000104 dolara kadar yükseldi. Analistler bu dalgalanmanın, genel anlamda kripto piyasasındaki olumlu havadan kaynaklandığını belirtiyor.

Daha önceki analizlerde topluluğun yatırımcıların ilgisini sürdürebilmesi halinde PEPE'nin bir sıfır atacağı öngörülmüştü. O dönemde, düşen fiyat değerine rağmen, işlem hacmi artmaya devam etti çünkü yatırımcılar token biriktirmek için düşüşten yararlanıyor gibi görünüyordu.

PEPE'nin yükselişindeki diğer faktörler Robinhood'un Pepe transfer özelliğini yakın zamanda kullanıma sunması olabilir. Özellikle, ABD'nin önde gelen aracı kurumunun Avrupa şubesi, platformunda canlı transfer seçeneklerini kullanıma sundu. Bu gelişme, Avrupalı kullanıcıların para çekme ve yatırma işlemlerini doğrudan Robinhood üzerinden gerçekleştirmesine olanak tanımış oldu.

Yükseliş devam edecek mi?

Haberin yazım zamanı itibariyle, yükseliş eğilimi PEPE'yi 24 saat içinde yüzde 9,52 oranında artırarak 0,0000104 dolardan işlem görmesini sağladı. Ancak, piyasa hacmi yüzde 3,62 gibi önemli bir oranda azalarak 1,32 milyar dolara geriledi. Analistler, olası bir fiyat geri çekilmesini tetikleyebileceğinden, topluluğun azalan piyasa hacmini izlemesi gerektiğini düşünüyor.