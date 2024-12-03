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Paul Atkins kimdir, kaç yaşında? Paul S. Atkins hayatı ve kariyeri

Paul Atkins kimdir, kaç yaşında? Paul S. Atkins hayatı ve kariyeri
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SEC'te yeni başkanlık dönemi konuşulurken öne çıkan isimlerden Paul S. Atkins merak konusu oldu. Bir önceki dönemde Trump'ın danışmanlığını yapan Atkins, 90'lı yıllarda SEC'te görev aldı. Paul Atkins kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Paul S. Atkins, Patomak Global Partners LLC'nin CEO'su olarak finansal hizmetler sektörüne yönelik düzenleyici uyum, risk ve kriz yönetimi, kamu işleri, bağımsız incelemeler, dava desteği ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, BATS Global Markets Inc.'de bağımsız direktör ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu şirket, ABD ve Avrupa'da elektronik menkul kıymet borsalarını işleten lider bir operatördür.

Eğitim ve Erken Kariyer

Atkins, Kuzey Carolina'nın Lillington kentinde doğmuş, Florida'nın Tampa şehrinde büyümüştür. 1980'de Wofford College'dan mezun olmuş, Phi Beta Kappa ve Kappa Alpha Order üyesi olmuştur. 1983'te Vanderbilt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk derecesi almış, aynı zamanda Vanderbilt Law Review'de Kıdemli Öğrenci Yazı Editörü olarak görev yapmıştır.

Kariyerine New York'ta Davis Polk & Wardwell hukuk firmasında başlayan Atkins, ABD ve yabancı müşterilere halka açık ve özel menkul kıymet teklifleri, birleşme ve satın alma gibi birçok kurumsal işlemde danışmanlık yapmıştır. Paris ofisinde 2,5 yıl çalışmış ve 1988'de Fransa'da conseil juridique unvanını almıştır.

SEC Görevleri ve Öne Çıkan Çalışmaları

1990-1994 yılları arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanları Richard C. Breeden ve Arthur Levitt'in kadrosunda yer almıştır. Burada, kurumsal yönetim düzenlemelerini iyileştirme, hissedar iletişimlerini güçlendirme, yönetim hesap verebilirliğini artırma ve küçük işletmelerin sermaye piyasalarına giriş engellerini azaltma gibi önemli çalışmalara katkı sağlamıştır.

2002-2008 yılları arasında SEC komisyon üyesi olarak görev yapmış, bu süreçte Harvey Pitt, William H. Donaldson ve Christopher Cox gibi başkanlarla çalışmıştır. Özellikle bireysel yatırımcı programları ve tüketici işleri danışma komitesi gibi projelere liderlik etmiştir.

Kriz Yönetimi ve Bennett Funding Group

Atkins, ABD tarihindeki en büyük "Ponzi" dolandırıcılıklarından biri olan Bennett Funding Group olayında görev almıştır. Şirketin iflas sonrası yeniden yapılanmasına destek olmuş, yatırımcıların hisselerinin değerini yaklaşık yüzde 2000 artırarak toparlanmayı sağlamıştır.

Trump Danışmanlığı

2016 yılında, Donald Trump'ın başkanlık seçimi sonrası oluşturduğu ekonomik danışmanlık forumunda yer alarak stratejik ve politik konularda öneriler sunmuştur.

Paul S. Atkins'in kariyeri, düzenleyici reformlar, yatırımcı koruması ve kriz yönetimi konularında önemli başarılarla doludur.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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