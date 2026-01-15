Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı

Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), World Liberty Financial'ın Maliye Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladığını kısa bir süre önce duyurdu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ortaklığın özellikle sınır ötesi işlemlerde stablecoin kullanımına odaklanacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI İLE ENTEGRASYON ÇALIŞILACAK

Anlaşma kapsamında World Liberty Financial, USD1'i Pakistan'ın dijital para altyapısıyla uyumlu düzenlenmiş bir ödeme çerçevesine entegre etmek için ülkenin merkez bankasıyla iş birliği yapacak.

Bu gelişme, USD1'in Mart 2025'teki lansmanının ardından büyük borsalarda ve Blockchain ağlarında varlığını genişletmesinin devam ettiği bir döneme denk geliyor. World Liberty Financial'ın internet sitesine göre her USD1 token, düzenlenmiş kurumlarda tutulan ABD doları ve kısa vadeli ABD Hazine bonolarıyla bire bir destekleniyor. Şirket, rezervlerin bağımsız üçüncü taraflarca periyodik olarak denetlendiğini belirtiyor. USD1, Ethereum, Solana ve Tron dahil olmak üzere 10 Blockchain ağında kullanılabiliyor. Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto borsası Binance, Aralık 2025'te USD1 işlem çiftlerini platformuna ekledi.

WLFI'DAN DÜZENLEME HAMLESİ

Pakistan ortaklığı, World Liberty Financial'ın önemli bir düzenleme adımının ardından geldi. Bu ayın başlarında World Liberty tarafından kurulan WLTC Holdings LLC, USD1 operasyonlarına özel bir ulusal güven bankası kurmak için Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvuruda bulundu. Başvuru, stablecoin ihracı, saklama ve dönüştürme işlemlerini tek bir federal düzenlemeye tabi kuruluş altında toplamayı amaçlıyor.

Eş zamanlı olarak World Liberty Financial, stablecoininin dijital varlık piyasalarındaki kullanım alanını genişletiyor. Protokol, geçtiğimiz günlerde Dolomite altyapısıyla çalışan bir borç verme ve alma uygulaması olan World Liberty Markets'ı hayata geçirdi. Platform, USD1'i hem borç verme hem de teminat olarak kabul ediyor. World Liberty Financial kurucu ortağı Zak Folkman, lansmanın iki gün ardından X platformunda yaptığı paylaşımda yeni piyasa platformunun toplam kilitli değerinin 50 milyon doları aştığını açıkladı.