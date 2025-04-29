Ödeme devinden önemli stablecoin hamlesi

Küresel ödeme devi Mastercard, tüketicilerin stablecoin kullanarak harcama yapmalarına ve satıcıların bu dijital varlıklarla ödeme kabul etmelerine olanak tanıyan adımlar atıyor. Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketicilerin ve işletmelerin stablecoinleri banka hesaplarındaki para kadar kolay kullanabilmeleri için entegre bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Bu girişim, kripto paraların geleneksel finansa entegrasyonunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Mastercard, Stablecoinleri Küresel Ödeme Ağına Entegre Ediyor

Önde gelen ödeme şirketlerinden birisi olan Mastercard'ın açıklamasına göre, tüketiciler kripto cüzdanlarındaki stablecoinleri dünya genelinde Mastercard kabul eden 150 milyondan fazla satıcıda geleneksel kartlar aracılığıyla harcayabilecek. Kullanıcılar, bu harcamalardan ödüller elde edebilecek ve "Mastercard Move" hizmetiyle stablecoin bakiyelerini banka hesaplarına aktarabilecek.

Şirket, bu kapsamda kripto para borsası OKX ile bir kart çıkarmak üzere ortaklık kuracağını duyurdu. Ayrıca satıcıların stablecoin cinsinden ödeme alabilmeleri için stablecoin ihraççıları Circle ve Paxos ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Circle, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci stablecoin olan USDC'yi ihraç etmesiyle öne çıkıyor.

Bu gelişmeler, ABD Kongresi'nin stablecoinlerin benimsenmesini ve kullanımını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı bir döneme denk geliyor. Aynı zamanda büyük bankalar da ABD dolarına endeksli stablecoinler ihraç etmek ve bu varlıklarla işlem gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor. Mastercard daha önce Bleap, MetaMask, Baanx ve Ledger gibi kripto şirketleriyle çeşitli ortaklıklar kurmuş, geçen temmuzda ise kripto cüzdan sağlayıcısı Argent ile yeni bir kripto destekli ödeme kartı geliştirmek üzere Blockchain girişimi Kulipa ile iş birliği yapmıştı.

Mastercard Ürün Direktörü Jorn Lambert, pazartesi günkü açıklamasında "Blockchain ve dijital varlıklar söz konusu olduğunda, ana akım kullanım senaryoları için faydalar açıkça görülüyor. Stablecoinlerin değer zinciri boyunca ödemeleri ve ticareti kolaylaştırma potansiyeline inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD dolarına sabitlenen stablecoin arzı kısa süre önce 230 milyar doları aştı. Piyasa analizlerine göre, stablecoinler 2024'ün ilk yarısında 5,1 trilyon doların üzerinde küresel işlem hacmi yaratarak önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolarlık bir ekosistem oluşturma potansiyeline sahip.