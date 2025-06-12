Ödeme devi Stripe kripto altyapısını güçlendiriyor

Ödeme devi Stripe kripto altyapısını güçlendiriyor
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Fintech devi Stripe, 75 milyon kullanıcıya sahip kripto para cüzdan firması Privy'yi satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın mali detayları duyurulmazken, Privy bağımsız ürün olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Bu hamle, Stripe'ın Bridge satın alımının ardından stablecoin odaklı stratejisinin ikinci ayağını oluşturuyor ve şirketin Web3 alanındaki genişleme planlarını pekiştiriyor.

Ödeme liderlerinden Stripe, dijital varlık alanındaki genişleme hamlesini sürdürüyor. Şirketin Privy satın alması, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Bridge satın alımının doğal bir uzantısı niteliğinde görülüyor. Bu stratejik yaklaşım, geleneksel finans ile kripto para dünyası arasındaki köprüleri güçlendirme vizyonuyla uyum içinde.

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Stripe'ın yaptığı açıklamaya göre, Privy Web3 cüzdan altyapı firması olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Şirket, kullanıcıların kurtarma ifadeleri ve gas ücretleri gibi teknik karmaşıklıklarla uğraşmadan kripto ekosistemlerinden faydalanmasını sağlayan gelişmiş cüzdan teknolojisine sahip.

Privy'nin müşteri listesinde DeFi ticaret platformu Hyperliquid, sosyal protokol Farcaster, NFT pazar yeri OpenSea ve kripto ödeme uygulaması Blackbird gibi önde gelen Blockchain projeleri yer alıyor. Bu bağlantılar, Privy'nin sektördeki güçlü konumunu ve teknolojik kapasitesini gösteriyor.

Mart ayında Privy, Ribbit Capital öncülüğünde 15 milyon dolarlık fonlama turu gerçekleştirdi. Bu yatırım turuyla şirketin toplam sermayesi 40 milyon doları aştı. Privy'nin diğer yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Paradigm, BlueYard ve Coinbase gibi sektörün güçlü isimleri bulunuyor.

Stripe'ın bu kararı, 1 trilyon doları aşan yıllık işlem hacmiyle Web3 teknolojilerini birleştirme hedefini destekliyor. Şirket, stablecoin piyasasında güçlü bir pozisyon alarak dijital varlık dünyasındaki rolünü genişletmeyi planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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