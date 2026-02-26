Haberler

OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı

OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı
Güncelleme:
ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), ödeme amaçlı stablecoinler için ilk federal düzenleme çerçevesini oluşturan GENIUS Yasası'nın uygulanmasına yönelik kapsamlı bir düzenleme teklifi sunarak kamuoyundan görüş istedi.

OCC, yaptığı açıklamada stablecoin sektörünün güvenli ve sağlam bir yapıda gelişebileceği bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanan teklifin kamuoyu görüşüne açıldığını duyurdu. Para Birimi Denetleme Başkanı Jonathan V. Gould, teklifin titizlikle hazırlandığını belirtti. OCC, teklif üzerine 60 günlük bir geri bildirim süresi tanıdı.

Temmuz 2025'te yürürlüğe giren GENIUS Yasası, ABD'de ödeme amaçlı stablecoinler için ilk federal düzenleyici çerçeveyi oluşturan kritik bir yasa niteliği taşıyor. Yasa, ihraççı uygunluğu, varlık rezervleri, saklama ve benzeri konularda temel gereklilikleri belirliyor.

TEKLİFİN KAPSAMI NETLEŞTİ

376 sayfalık teklif, OCC'nin düzenleme yetkisinin sınırlarını netleştiriyor. Buna göre OCC, ulusal banka veya federal tasarruf birliklerinin iştirakleri, federal ve eyalet düzeyinde yetkilendirilmiş ödeme amaçlı stablecoin ihraççıları ile yabancı stablecoin ihraççıları üzerinde denetim yetkisine sahip olacak.

Teklif, ihraççıların stablecoinleri en az bire bir oranında tanımlanabilir ve yüksek likiditeye sahip varlıklarla teminatlandırmasını zorunlu kılıyor. Sermaye ve likidite gereklilikleri, ihraççının risk profiline göre vaka bazında belirlenecek. İhraççıların stablecoinleri genel olarak iki iş günü içinde nominal değerden itfa etmesi ve operasyonel geçişler, siber güvenlik ve üçüncü taraf riskleri konularında ilke bazlı bir risk yönetim sistemi kurması gerekecek.

