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Nisan'ın Üçüncü Haftasında Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin

Nisan'ın Üçüncü Haftasında Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin
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Kripto piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Küresel piyasalardan gelen güçlü bir yükseliş sinyali yok; bu da altcoin'lerin kendi iç dinamiklerine daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Bu süreçte, ağ güncellemeleri ve teknik gelişmeler fiyat hareketlerini şekillendirmede kilit rol oynuyor. Biz de Nisan'ın üçüncü haftasında öne çıkabilecek üç altcoin'i sizler için derledik.

1. Filecoin (FIL)

FIL, mart sonunda yaşadığı yüzde 27'lik düşüşün ardından 2,26 dolar desteğinden toparlandı ve şu anda 2,50 dolar civarında işlem görüyor. Bu destek seviyesi, satış baskısını durdurmuş gibi görünüyor.

Yaklaşan FIP 0097 güncellemesi, Filecoin'in Ethereum ile uyumunu artırarak sözleşmeleri sadeleştirecek ve işlem maliyetlerini azaltacak. Bu gelişme, FIL fiyatını 2,63 dolar direncinin üzerine taşıyabilir ve yükselişin 2,99 dolara kadar devam etmesini sağlayabilir.

Ancak 2,63 doları geçemezse, fiyat yeniden 2,26 dolara çekilebilir. Bu desteğin kaybedilmesi, yükseliş beklentilerini ortadan kaldırabilir ve fiyatı 2,00 dolara kadar düşürebilir. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından izleyecek.

2. EigenLayer (EIGEN)

Nisan bitmeden radar altında olması gereken bir diğer altcoin de EIGEN. Yakında hayata geçecek "Slashing" yükseltmesiyle birlikte, fiyatın 0,86 dolarlık direnci kırması bekleniyor.

Bu güncellemeyle birlikte Operatörler için ödüllü bir serbest piyasa kurulacak, AVS'ler de doğrulanabilir hizmetler sunabilecek. EIGEN bu ivmeyle 0,92 dolar ve hatta 1,00 dolar seviyelerini zorlayabilir.

Ancak 0,86 doların aşılamaması durumunda, fiyat yeniden 0,69 dolara gerileyebilir. Bu da mart sonundaki yüzde 41,5'lik kaybın ardından toparlanmayı geciktirebilir.

3. Official Trump (TRUMP)

TRUMP kısa süre önce 7,14 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Ardından 8,33 dolara kadar toparlandı. Ancak yükselişin devamı belirsiz, çünkü 18 Nisan'da gerçekleşecek token kilit açılımı yatırımcıları tedirgin ediyor.

Üç ay aradan sonra gerçekleşecek bu açılım, toplamda 40 milyon TRUMP'ı yani yaklaşık 331 milyon dolarlık arzı piyasaya sürecek. Günlük 492 bin token dağıtımı da bu süreçte başlayacak.

Piyasadaki arzın artması, halihazırda düşük talep gören TRUMP için satış baskısını artırabilir. Bu da fiyatı tekrar 7,14 dolara, hatta daha altına çekebilir. Öte yandan, fiyat 9,11 doları aşarsa düşüş senaryosu geçersiz hale gelebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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