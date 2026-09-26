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NFT sahiplerine eski izin uyarısı

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NFT sahiplerine eski izin uyarısı
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NFT alım satımı için geçmişte verilen cüzdan izinleri, eski bir ödeme sözleşmesindeki açık nedeniyle yeniden risk yarattı. Güvenlik araştırmacıları binlerce NFT'yi korumaya alırken Magic Eden, eski kullanıcılarından ilgili işlem izinlerini kaldırmalarını istedi.

Açık, Limit Break'in geliştirdiği Payment Processor V2 adlı NFT alım satım protokolünde ortaya çıktı. Yuga Labs'in blok zinciri çalışmalarından sorumlu yöneticisi ve güvenlik araştırmacısı 0xQuit, 25 Eylül'deki açıklamasında 23 bin 155 NFT'nin güvenli cüzdanlara taşındığını bildirdi. Araştırmacı, kurtarılan varlıkların değerini 5,7 milyon doların üzerinde hesapladı.

Kurtarma operasyonu, bir saldırganın sözleşmedeki hatayı kullanarak farklı koleksiyonlardan NFT çalmasının ardından başlatıldı. 0xQuit, açığın çok daha fazla varlığı etkileyebileceğini fark ettiklerini belirtti. V2 sözleşmesi durdurulamadığı için risk altındaki NFT'ler sahiplerine geri verilmek üzere korumaya alındı.

ESKİ İŞLEM İZİNLERİ RİSK YARATTI

Magic Eden, söz konusu protokolü 2024'te kullandığını ve aynı yılın ekim ayında bıraktığını açıkladı. Şirket, Ethereum uyumlu ağlardaki NFT pazar yerini de 2026'nın ilk çeyreğinde kapattığını belirterek aktif ilanlarının bu olaydan etkilenmediğini bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre yaklaşık Şubat-Ekim 2024 döneminde bu pazar yerinde listelenen NFT'ler risk altında olabilir. Kullanıcıların o dönemde sözleşmeye verdiği transfer izinleri, hizmetin kullanılmasının sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkmadı.

Magic Eden, eski kullanıcılarından Ethereum, Polygon ve Base ağlarında ilgili sözleşmeye verdikleri NFT işlem izinlerini kaldırmalarını istedi. Şirket, bu işlemin daha önce başka cüzdanlara taşınmış varlıkları geri getirmeyeceğini de vurguladı.

KURTARMA TÜM VARLIKLARA YETMEDİ

Açık yalnızca NFT'lerle sınırlı kalmadı. 0xQuit, benzer bir yöntemle Ethereum'un uygulamalarda kullanılabilen bir biçimi olan WETH'nin de alınabildiğini sonradan fark ettiklerini açıkladı. Araştırmacı, risk altındaki 660 WETH'yi kurtarmak için yeterince hızlı davranamadıklarını belirtti.

Korumaya alınan NFT'ler için ise sahiplerine iade süreci öngörülüyor. 0xQuit, kullanıcıların açık içeren sözleşmelere verdikleri izinleri kaldırdıktan sonra varlıklarını geri talep edebileceğini bildirdi. Açıklamada bu sürecin tamamlandığına ilişkin bilgi verilmedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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