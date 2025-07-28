NFT piyasası aylardır görülmeyen yükselişle canlandı

NFT piyasası aylardır görülmeyen yükselişle canlandı
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NFT sektörü uzun zamandır beklenmeyen bir performansla haftalık yüzde 40 büyüme kaydetti ve toplam satış hacmi 221,5 milyon dolara ulaştı. CryptoPunks koleksiyonu yüzde 590'lık dev sıçramayla liderliği geri aldı. Alıcı sayısı yüzde 163 artarken en pahalı NFT satışı 906 bin doları buldu. Bu canlanma NFT sektöründeki yeni dönemin habercisi olabilir.

Kripto piyasasındaki genel dalgalanmalara rağmen NFT sektörü güçlü bir toparlanma gösteriyor. Ethereum'un 3.700 dolar seviyelerine çıkmasıyla birlikte dijital sanat ve koleksiyonculuk piyasası da momentum kazanıyor. Özellikle köklü NFT koleksiyonlarının gösterdiği performans, yatırımcıların bu alana olan güveninin yeniden artmaya başladığını işaret ediyor.

NFT Satışları 221 Milyon Dolarlık Hacme Ulaştı

CryptoPunks koleksiyonu haftalık 33,7 milyon dolarlık satış hacmiyle koleksiyon sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Koleksiyonun yüzde 589,56'lık artışı, dijital koleksiyonculuk tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

En yüksek NFT satışları listesinde ilk beş sıranın tamamını CryptoPunks koleksiyonu aldı. CryptoPunks #4668 250 ETH karşılığında 906.371 dolara satılırken, CryptoPunks #7674 ise 199,99 ETH ile 744.063 dolarlık değere ulaştı.

NFT alıcılarının sayısı CryptoSlam verilerine göre yüzde 163,29 artarak 466.370'e yükseldi. Satıcı sayısı da benzer şekilde yüzde 158,30 artış göstererek 291.510'a ulaştı.

Ethereum Blockchain ağının yanı sıra alternatif blok zincirler de büyüme kaydetti. Solana üçüncü sıraya yükselirken, Polygon alıcı sayısında yüzde 359,06'lık rekor artış gösterdi.

BNB Chain 10,1 milyon dolarla beşinci sırada yer alırken yüzde 40,10 artış sergiledi. Bored Ape Yacht Club da yüzde 55,32'lik yükselişle 5,4 milyon dolarlık hacimle ilk beşe girmeyi başardı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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