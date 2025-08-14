NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı

Nft sektörü, Ether'in (ETH) değer kazanmasına paralel olarak önemli bir büyüme kaydetti. Piyasa analiz platformlarından alınan son verilere göre NFT koleksiyonlarının toplam pazar değeri temmuz ayından bu yana yüzde 40 artış göstererek 9,3 milyar dolar seviyesini aştı. Bu ivmelenmenin arkasındaki ana itici güç olan Ether'in 4.700 doların üzerine çıkması, NFT alanındaki yatırımcı hareketliliğini ve değerlemeleri doğrudan etkiliyor.

Ethereum Rallisi NFT'leri Uçurdu

NFT Ether'in (ETH) fiyatındaki artışın etkisiyle toplam pazar değerini 9,3 milyar doların üzerine taşıdı. Sektör verilerine göre temmuz ayından bu yana yaşanan yüzde 40'lık bu artış, pazarın dinamizmini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay 6,6 milyar dolar seviyesinde olan toplam değerleme, piyasadaki yükseliş eğilimini doğruluyor.

Bu büyümenin arkasındaki temel itici güç, fiyatı 4.700 doları geçen ve toplam piyasa değeri 557 milyar doları aşan Ether oldu. Birçok popüler NFT koleksiyonunun Ethereum ana ağı üzerinde bulunması ve ETH ile fiyatlandırılması sebebiyle kripto varlıktaki pozitif ivme, NFT alanındaki değerlemeleri ve işlem hacmini doğrudan artırıyor. Mevcut durumda piyasa değerine göre ilk on sırada yer alan tüm NFT varlıklarının Ethereum tabanlı olması bu bağımlılığı kanıtlıyor.

Piyasa değeri sıralamasında liderliğini sürdüren CryptoPunks koleksiyonu, yaklaşık 526.900 ETH yani 2,4 milyar dolarlık bir değere sahip. Son yedi günlük verilere göre koleksiyon, 4.200 ETH civarında bir işlem hacmi yarattı. Bu süreçte gerçekleşen 90 satışın ortalama değeri ise 217.331 dolar olarak kaydedildi.

CryptoPunks'ı 602 milyon dolarlık değerlemeyle Bored Ape Yacht Club (BAYC) takip ederken hemen arkasından 591 milyon dolarlık değerlemeyle Pudgy Penguins geliyor. Bununla birlikte son bir haftalık işlem hacminde Pudgy Penguins 8,7 milyon dolar ile 6,3 milyon dolarlık hacim yaratan BAYC'yi geride bıraktı. Pudgy Penguins CEO'su Luca Schnetzler, 2022 yılında fiziksel oyuncak markasına genişleyerek koleksiyonu iflastan kurtardıklarını belirtmişti. Bu hafta bir Blockchain şirketi olan BTCS Inc. de kurumsal hazinesine üç adet Pudgy Penguins eklediğini duyurdu.

Piyasa değerine göre ilk onda yer alan diğer koleksiyonlar arasında Art Block's Chromie Squiggle by Snowfro, Autoglyphs, Fidenza by Tyler Hobbs, Lil Pudgys, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Moonbirds ve Milady Maker bulunuyor.