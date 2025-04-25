NFT pazar liderliği el değiştirdi: İşte yeni lider

Non-fungible token ( Nft ) pazar yeri OpenSea, piyasa aktivitesinin zayıfladığı bir dönemde dijital koleksiyonluk ürün ticaretindeki lider konumunu yeniden kazandı. Sektör verilerine göre son 30 gün içinde NFT pazar yeri işlem hacminde zirvede yer alan OpenSea, önemli rakibi Blur'un önüne geçti. Platformdaki yenilikler ve artan kullanıcı etkileşimi bu başarının temelini oluşturuyor.

OpenSea Yükselişini Sürdürüyor

Son 30 gün içinde OpenSea, pazarın işlem hacminin yaklaşık yüzde 40'ını elinde tutarak en yakın rakibi Blur'u önemli ölçüde geride bıraktı. Magic Eden yüzde 7,69, OKX NFT ise yüzde 5'lik payla takip ederek sıralamada geriye düştü. Kullanıcı sayısında da benzer bir tablo görüldü. Piyasa raporlarına göre, geçtiğimiz ay içinde NFT işlemi yapan cüzdanların neredeyse yüzde 70'i OpenSea ile etkileşime girdi ve toplamda 610 binden fazla cüzdan platformu kullandı.

OpenSea ekosistemindeki bu büyüme, 2024'ün son çeyreğinde duyurulan yeni platform OS2'nin katkısıyla hız kazandı. OpenSea kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, "her şeyi yeniden tasarlayacaklarını" vurgularken Aralık ayında yeni bir sürümün geleceğini belirtmişti. 13 Şubat'ta OS2, kısa bir kapalı beta sürecinin ardından açık beta aşamasına geçti. OpenSea ayrıca, resmi tokenı SEA'nın olası lansmanını ima ederek topluluğun beklentisini artırdı.

NFT pazar yeri bununla da yetinmeyerek kripto token ticaretine adım attı. 19 Nisan'da, başlangıçta yalnızca 50 bin kullanıcıyla sınırlı olması planlanan Solana ticaret özelliği tüm kullanıcılara açıldı. Bu sayede Bonk ve Ai16z gibi popüler memecoinler de dahil olmak üzere Solana tabanlı tokenlar, OpenSea üzerinden alınıp satılabilir hale geldi.

Platform, düzenleyici incelemeler konusunda da olumlu gelişmeler yaşadı. 22 Şubat'ta Finzer, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen dijital koleksiyonluk pazar yeri soruşturmasının düşürüldüğünü açıkladı.

NFT satış hacimleri genel olarak yavaşlama eğilimi gösterse de OpenSea bu ortamda liderliğini pekiştirmiş durumda. Piyasa veri sağlayıcılarına göre, 2025'in ilk çeyreğinde NFT satış hacmi 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemindeki 4,1 milyar dolara kıyasla yüzde 61'lik bir düşüşü ifade ediyor. Yine de son yedi günde 359 binden fazla NFT alıcısı olduğu belirtiliyor ki bu, bir önceki haftaya göre yüzde 52'lik bir artışı temsil ediyor.