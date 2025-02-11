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NFT devi OpenSea'den Airdrop söylentilerine yanıt

NFT devi OpenSea'den Airdrop söylentilerine yanıt
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NFT pazarının önde gelen platformu OpenSea, potansiyel bir token dağıtımında kullanıcılara KYC zorunluluğu getirileceği iddialarını reddetti. OpenSea Foundation ile bağlantılı görünen bir test web sitesinden kaynaklanan söylentiler, toplulukta tepkiye neden olurken CEO Devin Finzer, iddiaların asılsız olduğunu ve test sitesindeki bilgilerin standart metinlerden ibaret olduğunu belirtti.

OpenSea'nin yeni deneyim puanı sistemini tanıtması kripto topluluğunda token spekülasyonlarını tetikledi. Geçtiğimiz ay duyurulan OpenSea 2.0 (OS2) güncellemesiyle birlikte gelen XP sistemi, platform aktivitesini artırmayı hedefliyor.

CEO Finzer: Token Dağıtımında KYC Zorunluluğu Yok

OpenSea CEO'su Devin Finzer, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Test web sitesinde kısa süreliğine yer alan bilgilerin standart metinlerden ibaret olduğunu aktaran Finzer, bunların gerçek şart ve koşulları yansıtmadığını duyurdu.

Platform, son dönemde devreye aldığı OpenSea 2.0 güncellemesiyle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni deneyim puanı sistemi, platform içi aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlıyor. OpenSea şimdiye kadar herhangi bir token olmadan faaliyet gösterdi.

Kripto toplulukta konuşulan söylentiler, platformun yaklaşan bir token dağıtımında KYC gereklilikleri, yaş doğrulaması ve belirli ülkelerde VPN kullanımına yönelik kısıtlamalar getireceğini öne sürüyordu. OpenSea yönetimi bu iddiaların tamamını yalanladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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