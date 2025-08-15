New York'ta kripto satış ve transferlerine vergi teklifi

New York'ta kripto satış ve transferlerine vergi teklifi
New York'ta sunulan yasa tasarısı, kripto para ve NFT satış ile transferlerinden binde iki oranında vergi alınmasını öngörüyor. Elde edilecek gelir, eyaletteki okullarda madde bağımlılığıyla mücadele programlarına aktarılacak.

New York Eyalet Meclisi Üyesi Phil Steck, kripto para ve NFT satış ile transferlerine vergi getiren yeni bir yasa teklifi sundu. Assembly Bill 8966 adıyla sunulan düzenleme, dijital varlık işlemlerinden binde iki oranında vergi alınmasını öngörüyor. Tasarıya göre elde edilecek gelir, eyaletin kuzey bölgelerindeki okullarda madde bağımlılığıyla mücadele programlarının genişletilmesinde kullanılacak.

New York'ta Kripto Varlık Satışlarına Vergi Getiren Yasa Tasarısı Sunuldu

New York eyaletinde dijital varlık işlemlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi gündemde. Demokrat Parti üyesi Meclis Üyesi Phil Steck tarafından sunulan Assembly Bill 8966, kripto para birimleri ve Blockchain tabanlı NFT dahil olmak üzere tüm dijital varlıkların satış ve transferlerinden binde iki oranında tüketim vergisi alınmasını öneriyor.

Yasa teklifi, kabul edilmesi halinde 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve eyalet genelinde tüm dijital varlık işlemlerini kapsayacak. Elde edilecek gelir, "madde bağımlılığını önleme ve müdahale programlarının" özellikle New York'un kuzey bölgelerindeki okullarda yaygınlaştırılmasına aktarılacak.

ABD'de kripto varlıkların vergilendirilmesi eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Bazı eyaletler kriptoyu nakit gibi değerlendirirken, bazıları vergiden muaf tutuyor. New York ise 2015'te yürürlüğe giren ve sektörün tepkisini çeken BitLicense düzenlemesiyle, kripto alanında en katı yasal çerçevelerden birine sahip eyalet olarak biliniyor.

New York, Circle ve Paxos gibi stablecoin ihraççıları, Gemini borsası ve Chainalysis gibi Blockchain analiz şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Sektör uzmanları, önerilen verginin işlem hacmi yüksek merkezlerde ciddi gelir yaratabileceğini ancak piyasa üzerinde ek maliyet baskısı oluşturabileceğini belirtiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
title