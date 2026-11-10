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New York Borsası Avalanche Blockchain ağını seçti

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New York Borsası Avalanche Blockchain ağını seçti
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New York Borsası, 7/24 açık olacak tokenize hisse platformunda işlemlerin kaydı ve takası için Avalanche'ın Blockchain teknolojisini seçti. Kararın ardından Avalanche'ın kripto parası AVAX, piyasa değeri en büyük 100 kripto para arasında günün en çok yükseleni oldu.

New York Borsası (NYSE), planladığı tokenize hisse platformunda takas altyapısı olarak Avalanche Blockchain ağını kullanacak. Avalanche'ın geliştiricisi Ava Labs kararı yaptığı açıklamayla duyurdu.

Avalanche, NYSE'ye bağlı yeni işlem platformunun arkasındaki takas kuruluşuna ana kayıt teknolojisini sağlayacak. Borsa, Avalanche'ın herkese açık ağı yerine bu teknolojiyle kurulan kendine özel bir blok zinciri kullanacak.

NYSE 7/24 HİSSE İŞLEMİNE HAZIRLANIYOR

Platformda hisselerin Blockchain üzerinde dijital paya dönüştürülmüş versiyonları 7/24 alınıp satılabilecek. İşlemler NYSE'nin mevcut eşleştirme teknolojisiyle yapılacak, Avalanche ise işlemlerin kaydını ve takasını üstlenecek.

Düzenleyici onay alınması halinde platformun yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. ABD'de borsalar hafta içi Türkiye saatiyle 17.30 ile 00.00 arasında açık ve hisse işlemlerinin takası en az bir iş günü sürüyor.

NYSE'nin dijital ihraç sorumlusu Dennis Lee, "Her iş için doğru teknolojiyi seçiyoruz." dedi. Lee, farklı blok zincirlerindeki hisseleri destekleyecek platformda takas altyapısının hızlı, güvenilir ve maliyeti öngörülebilir olması gerektiğini söyledi.

AVAX YÜZDE 10'A KADAR YÜKSELDİ

Avalanche (AVAX) haberin ardından yüzde 10'a kadar yükselerek piyasa değeri en büyük 100 kripto para arasında günün en çok kazandıranı oldu. AVAX daha sonra yüzde 8'in üzerindeki kazancını koruyarak 8,86 dolara indi.

AVAX'ın piyasa değeri yaklaşık 3,95 milyar dolara, son 24 saatlik işlem hacmi 439,7 milyon dolara ulaştı. Avalanche ağında kilitli toplam değer de yüzde 4 artışla 633 milyon dolara çıktı.

Ava Labs yöneticisi John Nahas, "Bu bir yılı aşkın süredir hazırlanıyordu." dedi. NYSE geçen hafta platform için Broadridge, Computershare, Equiniti ve Superstate ile de anlaşmıştı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanan Avalanche 8,47 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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