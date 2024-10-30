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NBA Top Shot NFT satışları yeni sezonla rekor kırdı

NBA Top Shot NFT satışları yeni sezonla rekor kırdı
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2024-2025 NBA sezonunun başlamasıyla birlikte NBA Top Shot NFT işlemleri son altı ayın en yüksek seviyesine yükseldi. 27 Ekim'de sona eren haftada toplam 43.600 NFT satıldı. Bu rakam, önceki haftaya kıyasla yüzde 94'lük bir artış gösterdi.

Kripto yatırım pazarında önemli bir hareketlenme yaşanıyor. Boston Celtics ve New York Knicks arasındaki karşılaşmayla başlayan yeni NBA sezonu, NFT piyasasında beklenmedik bir canlanmayı başlattı.

NFT Piyasası Yeniden Canlandı

NBA Top Shot sistemi, Blockchain teknolojisi üzerinde basketbol anlarının dijital koleksiyonlarını sunan bir NFT projesi olarak öne çıkıyor. Playofflar ve sezon dışı dönemde ortalama 26.000 NFT seviyesinde kaydedilen haftalık satışlar, sezon başlangıcıyla birlikte 43.600'e yükseldi.

Bu artış, spor NFT'lerinin popülerliğinin mevsimsel faktörlerden etkilendiğini gösteriyor. Yeni sezon heyecanı, yatırımcıların ilgisini yeniden toplamayı başardı.

Uzmanlar, NBA Top Shot sektöründeki bu canlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağını yakından takip ediyor. Sezonun ilerleyen dönemlerinde satış hacminin seyri, spor temalı NFT projelerinin geleceği açısından önemli göstergeler sunacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Blockchain NBA NFT

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