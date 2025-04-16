Nasdaq şirketi 10 milyon dolarlık yeni Solana (SOL) alımı yaptı

Ticari gayrimenkul yazılım şirketi Janover, kripto odaklı dijital varlık stratejisini hızlandırarak üçüncü SOL alımını tamamladı. DeFi Development Corporation olarak yeniden adlandırılacak şirket, son alımla birlikte toplam 163.651,7 SOL'a ulaşarak Solana Blockchain ağını destekleyen validatörler işletmeye başlayacak. Kraken ile kurulan ortaklık, kripto dünyasındaki yeni iş modellerinin kurumsal sektöre yayılmasının çarpıcı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Janover Solana Yatırımını 21 Milyon Dolara Çıkardı

Janover, yaklaşık 10,5 milyon dolar karşılığında 80.567 Solana satın aldığını duyurdu. Bu alımla şirketin toplam varlıkları staking ödülleri dahil olmak üzere 21,2 milyon dolar değerinde 163.651,7 SOL'a ulaştı.

DeFi Development Corporation olarak yeniden adlandırılacak olan Janover, eski Kraken yöneticilerinden oluşan bir grubun bu ayın başlarında çoğunluk hissesini satın aldığı, Nasdaq'ta işlem gören bir ticari gayrimenkul yazılım şirketidir.

Son duyuru, şirketin 10 Nisan'da yaklaşık 4,6 milyon dolar değerinde Solana alımını ve 11 Nisan'da 5 milyon dolar değerinde daha alım yapıldığını onaylamasının ardından gerçekleştirdiği üçüncü SOL alımını oluşturuyor.

Şirket, yeni satın alınan SOL'u hemen staking yapmaya başlayacağını, Solana ağını desteklerken gelir elde edeceğini açıkladı. Janover bu stratejiye başvuran tek şirket değil. Toronto merkezli kripto holding şirketi Sol Strategies de Ekim ayında benzer bir yatırıma yönelmişti.

Janover ayrıca Kraken ile stratejik bir ortaklık için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Anlaşma uyarınca, Kraken mevcut ve gelecekteki Solana stake'inin bir kısmını Janover tarafından işletilen validatörlere aktaracak. Şirketin belirttiğine göre kripto borsasının 15 Nisan itibarıyla yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 4,5 milyon SOL delegasyonu bulunuyor.

Çoğunluk hissesinin satın alınmasının ardından, Janover yönetim kurulu eski Kraken Baş Strateji Yetkilisi Joseph Onorati'yi Başkan ve CEO, eski Kraken Mühendislik Direktörü Parker White'ı CIO ve COO olarak atadı. Kurucu Blake Janover ve yönetim kurulu üyesi William Caragol yönetim kurulunda kalmaya devam ederken, eski Kraken Baş Hukuk Yetkilisi Marco Santori de yeni bir üye olarak katıldı.