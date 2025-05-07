MOVE Airdrop Ertelendi mi, Neden Ertelendi?

MOVE Airdrop Neden Ertelendi?

Binance, 7 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, "Movement projesiyle ilgili devam eden gelişmeler nedeniyle, MOVE HODLer Airdrop'larını, proje durumu netleşene kadar ertelemeye karar verdik" ifadelerine yer verdi.

Binance

Airdrop için ayrılan tokenlar, şeffaflık amacıyla herkesin erişebileceği bir cüzdanda tutulacak.

MOVE Token Fiyatı Düşüşte

Ertelenen airdrop duyurusunun ardından MOVE token fiyatı 0,15 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların projeye olan güvenini sarsarken, toplulukta hayal kırıklığına yol açtı.

Projede Yönetim Değişikliği

Movement Foundation, kurucu ortak Rushi Manche'nin görevden alınmasının ardından, 7 Mayıs itibarıyla Move Industries adlı yeni bir yönetim yapısına geçti. Yeni ekip, Movedrop etkinliğini öncelikli hedef olarak belirledi ve toplulukla daha şeffaf bir iletişim kurmayı planlıyor.

Topluluk Güveni Sarsıldı

MOVE token'ın fiyatındaki dalgalanmalar ve airdrop'un sürekli ertelenmesi, toplulukta güven kaybına neden oldu. Projenin geleceğiyle ilgili belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor.