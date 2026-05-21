MoneyGram Blockchain ağ işletmecisine dönüşüyor

Yapılan duyuruya göre Stripe işlemleri MoneyGram'a Tempo'nun altyapısını kullanarak uzlaştırmayı planlıyor. Hamle hazine ve ödeme akışlarını stablecoin altyapısına taşıma çabalarının parçası olarak değerlendiriliyor.

Paradigm yönetici ortağı ve Tempo kurucusu Matt Huang "Tempo günlük ödemeleri yürüten kurumlar için inşa edildi. MoneyGram'ın doğrulayıcı rolü ağa derin küresel ödeme uzmanlığı getiriyor ve stablecoin uzlaşmasını gerçek dünya kullanımıyla buluşturuyor." dedi.

MoneyGram CEO'su Anthony Soohoo ise "MoneyGram uzun süredir küresel para hareketini destekleyen kritik bir altyapı olarak hizmet veriyor. Gerçek tüketici sorunlarını çözmeye odaklanan özel amaçlı bir Blockchain olan Tempo doğal bir ortak." ifadesini kullandı.

TEMPO EKOSİSTEMİ HIZLA GENİŞLİYOR

Katman 1 Blockchain olarak tasarlanan Tempo stablecoin işlemleri ve takaslarını desteklemeye odaklanıyor. Ağ Ekim'de 500 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldıktan sonra mart ortasında ana ağını başlatmıştı. Havale, perakende ticaret ve kurumsal hazine yönetimi gibi kullanım alanlarını hedefliyor.

MoneyGram'ın yanı sıra Stripe, Visa ve Standard Chartered bünyesine katılan Zodia Custody da Tempo'nun kurumsal doğrulayıcıları arasında yer alıyor. Ağın OpenAI, Shopify, Anthropic ve Deutsche Bank ile de çalıştığı bildiriliyor. Geçen ay Tempo şirketlerin ana ağ üzerinde izinli Blockchain'ler kurmasına olanak tanıyan "Zones" gizlilik özelliğini tanıttı ve DoorDash ile stablecoin ödeme ortaklığı kurdu.

HAVALE SEKTÖRÜ STABLECOİN ALTYAPISINA YÖNELIYOR

Dünyanın en büyük havale şirketleri stablecoin ve Blockchain tabanlı ödeme altyapısına yönelişlerini hızlandırıyor. MoneyGram yakın zamanda kripto para borsası Kraken ile ortaklık kurarak kullanıcıların dijital varlıkları perakende ağı üzerinden nakde çevirmesine olanak tanımıştı.

Rakip Western Union da Solana Blockchain'inde dolara sabitlenmiş USDPT tokenini Bolivya ve Filipinler'de piyasaya sürdü. Şirket stablecoini gelecek yıl 40'tan fazla ülkeye genişletmeyi planlıyor.

ABD Merkez Bankası mart ayında yayımladığı bir notta stablecoinlerin sınır ötesi ödemelerdeki sürtünmeye "potansiyel bir çözüm" olabileceğini belirtmişti. Dünya Bankası verilerine göre küresel havale ücretleri 2025'in üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 6,36 ile Birleşmiş Milletler'in yüzde 3 hedefinin iki katından fazla seyretti.

Latin Amerika'da havale akışlarında stablecoinlerin rolü de büyüyor. Bölgedeki yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip bir kripto para borsasının Nisan'da yayımladığı rapora göre stablecoinler 2025'te platformdaki kripto alımlarının yüzde 40'ını oluşturarak ilk kez Bitcoin'i geride bıraktı.