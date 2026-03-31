Mitsubishi JPMorgan Blockchain ağını kullanacak

Japonya'nın önde gelen ticaret ve sanayi şirketlerinden Mitsubishi, birimler arası fon transferlerini Kinexys üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Neredeyse anlık transfer imkânı sunan ve günün 24 saati kesintisiz çalışan platform, kurumları geleneksel bankacılık altyapısına olan bağımlılıklarını azaltmak için bu seçeneğe yönlendiriyor.

Kinexys, 2020'deki kuruluşundan bu yana kümülatif 3 trilyon dolar işlem hacmi kaydetti. JPMorgan bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kinexys'in kurumsal müşteri tabanı genişlemeyi sürdürüyor. Bölgenin en büyük bankalarından Qatar National Bank, eylül ayında platformu kurumsal ödemeleri için kullanmaya başlayacağını açıkladı. Bankanın yöneticisi Kamel Moris, Kinexys'in ödemeleri iki dakika içinde garantileyebildiğini belirtti.

Mitsubishi'nin ölçeği de bu adımın ağırlığını ortaya koyuyor. Şirket, enerji, üretim ve lojistik alanlarında kapsamlı küresel operasyonlar yürütüyor. Geçen yıl 883.000'den fazla araç üretimi gerçekleştirdi.

KİNEXYS'TEN TOKENİZASYONA GENİŞLEME

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon kripto paralara uzun süredir mesafeli bir tutum sergilemesine karşın bankanın Blockchain altyapı yatırımları ivme kazanıyor. Kinexys bünyesinde geliştirilen Kinexys Fund Flow platformu, özel kredi ve gayrimenkul gibi varlık sınıflarının tokenizasyonunu hedefliyor. Platformun bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Benzer hamleler sektörde yaygınlaşıyor. BlackRock tokenize fonlarını piyasaya sürerken Franklin Templeton Blockchain tabanlı bir para piyasası fonu işletiyor. Alman sanayi devi Siemens dijital tahvil ihraç etti. Nasdaq ve New York Borsası da alternatif işlem sistemlerini tokenizasyona entegre etme adımları attı.