MicroStrategy kurucusundan iddialı 2045 Bitcoin tahmini

Michael Saylor yaptığı açıklamalarda Bitcoin'i dönüştürücü bir dijital varlık olarak tanımladı. MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisini anlatan Saylor, dönüştürülebilir tahviller gibi finansal araçları kullanarak farklı risk profilindeki yatırımcılara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Saylor Bitcoin Değerinde Yüzde 13 Binlik Artış Bekliyor

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırım stratejisi, düşük ve yüksek riskli yatırımcılar için farklı avantajlar sunuyor. Düşük riskli yatırımcılar tahvillerin sınırlı kayıp riskinden yararlanırken, yüksek riskli yatırımcılar Bitcoin'in büyümesine bağlı hisse senedi performansını tercih ediyor.

Saylor, Microsoft'un yönetim kuruluna yaptığı sunumda Bitcoin'in avantajlarını anlatarak, teknoloji devinin kripto para birimini benimsemesini önerdi. Şirketin geleneksel sermaye yönetimiyle ilgili riskleri azaltabileceğini ve hissedar güvenini artırabileceğini savundu.

Bitcoin'in mevcut 99.072 dolar seviyesinden 13 milyon dolara ulaşması için yaklaşık yüzde 13.021 artış göstermesi gerekiyor. Saylor, bu öngörüsünü Eylül ayında da dile getirmişti ve görüşünü korumaya devam ediyor.