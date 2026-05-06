Michael Saylor ilk kez Bitcoin satışı sinyali verdi

Saylor şirketin ilk çeyrek bilançosu toplantısında "Temettü finansmanı için muhtemelen bir miktar Bitcoin satacağız. Bunu piyasayı aşılamak, yaptığımızın mesajını vermek için yapacağız." dedi. Saylor, yatırımcıların bu satıştan sonra "şirketin iyi olduğunu, Bitcoin'in iyi olduğunu, dünyanın yıkılmadığını" göreceğini ekledi.

Saylor şubat ayında şirketin piyasa düşüşünde bile varlıklarını satmak zorunda kalmayacağını savunmuştu. O dönemde "Her çeyrekte sonsuza kadar Bitcoin almayı bekliyorum." ifadesini kullanmıştı. Saylor ayrıca Bitcoin fiyatının 8 bin dolara kadar gerilemesi durumunda bile borç yükümlülüklerini karşılayabileceklerini belirtmişti.

STRETCH'İ DÜNYANIN EN BÜYÜK KREDİ ARACI YAPMAK İSTİYOR

Strategy son aylarda Bitcoin alımlarını ağırlıklı olarak temettü ödemeli imtiyazlı hisse ihracıyla finanse ediyor. Şirketin Stretch (STRC) adlı imtiyazlı hissesi bu yıl satın alınan 145.834 Bitcoin'in önemli bölümünü fonladı. Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 818.334 adede ulaştı ve yaklaşık 66,7 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Şirketin hedefi Stretch'i "dünyanın en büyük kredi aracına" dönüştürmek. Yönetilen varlıklar büyüdükçe likiditenin artacağını ve "ağ etkisi" yaratacağını ileri sürdü.

Pendle ve Saturn gibi merkeziyetsiz finans protokolleri STRC'nin yüzde 11 aylık temettüsünü tokenize etmeye başladı. Bu tokenizasyon temettülerin ikincil piyasada işlem görmesine olanak tanıyor ve Bitcoin destekli kredi ürünlerinin likiditesini artırıyor.

NEOBANKLARDAN BİTCOİN GETİRİ HESABI BEKLİYOR

Bilançoda öne çıkan bir diğer konu da neobank ortaklıkları oldu. Neobanklar, geleneksel şubeleri olmayan, dijital ortamda hizmet veren yeni nesil bankalardır. Bu ortaklıklarla, Strategy'nin finansal ekosisteminde yenilikçi çözümler sunulması ve Bitcoin getirili hesapların hayata geçmesi amaçlanıyor.

Saylor, yakın gelecekte bir neobankanın Bitcoin destekli "dijital getiri hesabı" sunmaya başlayacağını umduğunu belirtti. Bu tür hesapların yatırımcılara yüzde 8'e varan getiri sunabileceğini ve birçok stablecoinden daha kazançlı olduğunu savundu.

"Sekiz ya da 12 hafta önce bu konuşmaların hiçbiri yoktu. Şimdi üç düzineden fazla girişim görüyorum." diyen Saylor, "12 hafta sonra tekrar kontrol edin, heyecan verici haberlerimiz olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Strategy ilk çeyrekte 12,54 milyar dolar net zarar açıklamıştı. Zararın büyük bölümü Bitcoin varlıklarındaki gerçekleşmemiş değer düşüşünden kaynaklanıyordu. Şirketin adi hissesi bilanço açıklamasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 4,33 düşerek 178,80 dolara geriledi. Strategy ikinci çeyrekte daha güçlü bir performans kaydetme yolunda ilerliyor. Bitcoin 1 Nisan'dan bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 81.250 dolara yükseldi.