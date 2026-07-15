MiCA kripto şirketleri için yeni bir riski tetikleyebilir

Szego, çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'ndeki bir sunumda, müşterilerin para çekmek için akın edeceğinin bilindiğini ve bunun sanal varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde ek baskı yaratacağını söyledi. Başkana göre Avrupa Birliği faaliyetlerini sonlandıran şirketler, müşterilerin hızla para çekmesiyle baskı altına girebilir. Lisanslı kripto şirketleri ise yeni kullanıcıları bünyesine katarken müşteri kabulünde zorlanabilir. Szego, hizmet sağlayıcıları geçiş boyunca verimli uyum prosedürlerini korumaya çağırdı.

MiCA'nın 18 aylık geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona erdi ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa Birliği müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmesi için lisans sahibi olmasını zorunlu kıldı. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), son tarih itibarıyla yetkisiz kalan hizmet sağlayıcıların Avrupa Birliği faaliyetlerini sonlandırmak için acil adımlar atması gerektiğini bildirmişti.

KURUM 1 TEMMUZ ÖNCESİ UYARI NOTU YAYIMLAMIŞTI

Otoriye, 1 Temmuz son tarihi öncesinde, geçiş döneminin bitmesinden doğacak kara para aklama risklerine ilişkin kripto şirketlerini uyaran bir bilgi notu yayımlamıştı. Nota göre faaliyetini sonlandıran şirketlerin ve yeni müşteri kabul eden lisanslı sağlayıcıların, geçiş sırasında kara para aklamayla mücadele kontrollerini sürdürmesi için birtakım önlemler alması gerekiyor.

Szego, AMLA'nın yıl sonundan önce kripto sektöründeki kara para aklama riskleri ve birlik genelindeki denetim uygulamalarına ilişkin bir rapor yayımlayacağını belirtti. Başkan, otoritenin kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimini güçlendirmek için blok zinciri analiz kapasitesini de genişlettiğini söyledi. Rapor ayrıca ulusal otoritelerin bu sağlayıcıları nasıl denetlediğini değerlendirecek ve üye devletler arasındaki denetim farklılıklarını ortaya koyacak. Szego, kurumun bulguları, birlik genelinde daha tutarlı bir denetim için gerektiğinde ulusal düzenleyicilerle yürütülecek takip çalışmalarında kullanmayı amaçladığını ekledi.