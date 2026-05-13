Metaplanet güçlü faaliyet performansına rağmen milyonlarca dolar zarar açıkladı

Çarşamba günü yayımlanan bilanço raporuna göre Metaplanet çeyrekte yaklaşık 19,5 milyon dolar net satış geliri elde etti. Faaliyet geliri 14,38 milyon dolara ulaşarak yüzde 73,6 faaliyet marjı kaydetti. Gelirin büyük bölümünü Bitcoin opsiyon primleri ve türev değerleme kazançları oluşturdu. Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,5 milyon dolardan yaklaşık 3,5 kat arttı.

BİTCOİN FİYATI ÇEYREKTE YÜZDE 24 GERİLEDİ

Güçlü faaliyet performansına rağmen şirket 728 milyon dolarlık olağan zarar açıkladı. Zararın ana kaynağı Bitcoin fiyatının çeyrekte yaklaşık yüzde 24 düşmesiyle oluşan nakit dışı değerleme kayıplarıydı. Bitcoin 1 Ocak'taki yaklaşık 87 bin dolardan 31 Mart'ta 66 bin dolara gerilemişti. Hisse başına zarar 0,63 dolara yükselirken bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 0,078 dolardı.

Metaplanet 2026 mali yılı için beklentilerini değiştirmedi. Şirket yıl genelinde yaklaşık 101 milyon dolar net satış ve 72 milyon dolar faaliyet karı öngörüyor. Ancak Bitcoin fiyat duyarlılığı nedeniyle olağan gelir veya net gelir tahmini vermekten kaçındı.

METAPLANET ÇEYREKTE 5.075 BİTCOİN EKLEDİ

Şirket çeyreği 40.177 Bitcoin ile kapattı. Aralık 2025 sonundaki 35.102 adetten yaklaşık 5.075 BTC eklenerek halka açık şirketler arasında üçüncü en büyük Bitcoin hazinesine ulaşıldı. Alımlar yeni hisse ihracı ve Bitcoin teminatlı borçlanma kombinasyonuyla finanse edildi.

Tam seyreltilmiş bazda hisse başına Bitcoin miktarı 0,0240486 BTC'den 0,0247319 BTC'ye yükselerek yüzde 2,8 BTC getirisi sağladı. Toplam net varlıklar ise aralık sonundaki 2,96 milyar dolardan yaklaşık 2,60 milyar dolara geriledi. Şirketin 500 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı kredi hattındaki borç bakiyesi 13 Mayıs itibarıyla 302 milyon dolara ulaştı. Metaplanet hisseleri çarşamba günü Tokyo'da yüzde 3,82 düşerek yaklaşık 327 yen seviyesinden işlem gördü.