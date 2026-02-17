Metaplanet, Bitcoin değerleme kaybıyla 619 milyon dolar net zarar bildirdi

Tokyo merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, 31 Aralık'ta sona eren 2025 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını yayımladığı sunumla açıkladı. Şirket, dönem boyunca 95 milyar yen (619 milyon dolar) net zarar kaydetti. Bir önceki yılda 4,44 milyar yen (28,9 milyon dolar) net kâr elde eden şirketin kârlılıktan zarara dönmesinin temel nedeni, Bitcoin varlıklarındaki 102,2 milyar yen (665,8 milyon dolar) tutarındaki değerleme kaybı oldu. Metaplanet, bu kaybın faaliyet dışı gider olarak sınıflandırıldığını ve nakit akışları ile operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını vurguladı.

BİLANÇO YAPISI SAĞLAM KALMAYA DEVAM EDİYOR

Kâr-zarar tablosundaki dalgalanmaya karşın şirket, sermaye yapısının güçlü kaldığının altını çizdi. Metaplanet, bilançosunun "sağlam" olduğunu ve yüzde 90,7 öz sermaye oranı sayesinde Bitcoin fiyatında olası yüzde 86'lık bir düşüş senaryosunda dahi borçların ve imtiyazlı hisse senetlerinin tam olarak karşılanabileceğini belirtti. Şirketin yıl sonu itibarıyla toplam yükümlülükleri 46,7 milyar yen (304,2 milyon dolar), net varlıkları ise 458,5 milyar yen (2,99 milyar dolar) olarak raporlandı. Şirketin sahip olduğu Bitcoin'lerin değeri 481,5 milyar yen (3,1 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

GELİRLER YÜZDE 738 ARTTI

Operasyonel tarafta Metaplanet, 2025 mali yılında dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Şirketin gelirleri bir önceki yılın 1,06 milyar yen (6,9 milyon dolar) seviyesinden yüzde 738 artışla 8,91 milyar yen (58 milyon dolar) düzeyine yükseldi. Faaliyet kârı ise 350 milyon yen (2,28 milyon dolar) seviyesinden 6,29 milyar yen (41 milyon dolar) düzeyine çıkarak yüzde 1.695 oranında artış kaydetti. Şirket, Bitcoin ile ilgili faaliyetlerinin 8,47 milyar yen (55,2 milyon dolar) gelir ve 7,19 milyar yen (46,8 milyon dolar) faaliyet kârı ürettiğini açıkladı. Bu gelirin büyük bölümü, Bitcoin opsiyon işlemlerinden elde edilen prim gelirlerinden kaynaklandı.

BİTCOİN VARLIKLARINDA REKOR BÜYÜME

Metaplanet, 2025 mali yılı için belirlediği 30.000 BTC hedefini aşarak yılı 35.102 BTC ile kapattı. Bu rakam, 2024 yıl sonundaki 1.762 BTC'ye kıyasla yüzde 1.892'lik bir artışa karşılık geliyor. Şirket, toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 0,16'sını elinde tutarak halka açık şirketler arasında küresel çapta dördüncü en büyük Bitcoin sahibi konumuna yükseldi. Strategy'nin yaklaşık 49,6 milyar dolar değerindeki 714.644 BTC'lik varlığıyla karşılaştırıldığında Metaplanet'in portföyü nispeten küçük kalsa da şirket, toplam Bitcoin arzının yüzde 1'ine denk gelen 210.000 BTC'lik uzun vadeli bir alım hedefi belirlemiş durumda.

Metaplanet, bu genişlemeyi finanse etmek amacıyla 2025 yıl sonuna kadar kümülatif olarak 517,2 milyar yen (3,37 milyar dolar) kaynak topladığını açıkladı. Bu miktarın 21,25 milyar yen (138 milyon dolar) tutarındaki bölümü, aralık ayında ihraç edilen B Sınıfı süresiz imtiyazlı hisse senetlerinden sağlandı.

2026 YILI BEKLENTİLERİ

Şirket, 2026 mali yılı için 16 milyar yen (104 milyon dolar) gelir ve 11,4 milyar yen (74,3 milyon dolar) faaliyet kârı öngörüyor. Bu tahminler, bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 79,7 ve yüzde 81,3 oranında büyümeye işaret ediyor.