Medyum tavsiyesi milyarder varise 80 milyon dolara mal oldu
Milyarder varis Taylor Thomson, medyum tavsiyesiyle yaptığı kripto yatırımlarında 80 milyon dolar kaybetti. Eski dostu Ashley Richardson'a açtığı dava, kripto yatırımlarında riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Thomson Reuters ailesinin varislerinden Taylor Thomson, medyum tavsiyesiyle yaptığı kripto yatırımlarında ağır kayıplar yaşadı. Eski dostu Ashley Richardson ile yolları mahkemede kesişen Thomson, 2021 boğa sezonunda başlayan yatırım sürecinde 80 milyon dolardan fazla zarar etti.

450 bin işlem ve 80 milyon dolarlık kayıp

Thomson'un kayıpları, Richardson'ın yönettiği kripto portföyünden kaynaklandı. Uzman raporlarına göre 2021'de 140 milyon doları aşan portföy, 2022'deki piyasa çöküşüyle hızla eridi. Guidepost Solutions adlı danışmanlık firması, Richardson'ın 450.000'den fazla işlemle yetkisiz alım satım yaptığı ve yüksek riskli tokenlarda agresif stratejiler uyguladığı iddiasında bulundu.

Richardson ise suçlamaları reddetti. "Her şeyi Thomson'un talimatları doğrultusunda yaptım." diyen Richardson, işlemlerin likiditenin sağlanması için zorunlu olduğunu savundu. İki taraf arasında yazılı sözleşme bulunmadığı, yalnızca sözlü bir mutabakatın olduğu belirtildi.

Dava dosyasında öne çıkan bir başka unsur ise Persistence'in XPRT token yatırımı oldu. Thomson, 2021'de bu tokena 40 milyon dolar yatırdı. Ancak tokenın 16,59 dolarlık zirvesinden bugün 0,037 dolara gerilemesiyle yatırımın neredeyse tamamı silindi. Thomson, Richardson'ın gizlice "bulucu ücreti aldığı iddiasıyla hem eski dostunu hem de Persistence'i dava etti.

Thomson ve Persistence'in aralarında anlaşmaya vardıkları, ancak Richardson'a karşı açılan 25 milyon dolarlık davanın sürdüğü bildirildi. Richardson ise Thomson'un kendisini dolandırıcılıkla suçlayarak itibarını zedelediğini öne sürerek 10 milyon dolarlık karşı dava açtı.

