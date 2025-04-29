Mayıs 2025'te Pi Network Yatırımcısını Ne Bekliyor?

Pi Network'e Girişler Yetersiz Kalıyor

Düşüşe rağmen teknik analizlerde kullanılan Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi, sınırlı da olsa token'a para girişleri olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu girişler hâlâ sıfır çizgisinin altında; yani satış baskısı hâkimiyetini sürdürüyor. Piyasaya ilgi artsa da bu ilgi fiyat üzerindeki baskıyı hafifletmeye yetmiyor.

Bitget Wallet COO'su Alvin Kan da temel sorunlara dikkat çekiyor. BeInCrypto'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor:

Pi Network'ün ilk çıkışı, yıllarca süren mobil madencilik ve topluluk desteğiyle güçlü oldu. Ancak bu ilgi kalıcı olmadı. İlk kullanıcılar kazanç elde etmeye başlayınca arz arttı ama token borsalarda sınırlı sayıda listelendi. Henüz gelişmekte olan bir ekosistemle birlikte, gerçek kullanım alanlarının eksikliği yatırımcı ilgisini azalttı. Pi, erken dönem hype'tan uzun vadeli değer yaratımına geçme mücadelesi veriyor.

Bitcoin ile Ters Yönde Hareket

Pi Network'ün Bitcoin ile olan korelasyonu da dikkat çekici. Şu anki korelasyon değeri -0,11. Bu da Bitcoin yükselirken Pi'nin genellikle değer kaybettiği anlamına geliyor.

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyelerine yaklaşması, genel piyasaya olumlu yansısa da Pi için tam tersi bir etki yaratabilir. Ters korelasyon devam ederse Pi Network yatırımcıyı daha da zarara uğratabilir.

Pi İçin Kritik Destekler Tehlikede

Pi'nin fiyatı 0,60 dolarda tutunmaya çalışıyor. Eğer satış baskısı sürer ve Bitcoin yükselmeye devam ederse, token 0,52 dolardaki desteği test edebilir. Bu da daha önce görülen 0,40 dolarlık dip seviyenin yeniden gündeme gelmesi anlamına gelir.

Mobil cihazlardan madencilik özelliğiyle dikkat çeken proje, ilk etapta büyük ilgi görse de bu etki uzun soluklu olmadı. Sistemin sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve gerçek hayatta kullanım alanlarıyla ilgili soru işaretleri devam ediyor.

Alvin Kan'a göre:

Mobil madencilik ve referans modeli sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıldı, ancak bu aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda endişe yarattı. Şirket çok katmanlı bir yapı olmadığını açıkça ifade etse de şeffaflık eksikliği ve sınırlı kullanım alanları soru işaretlerini artırıyor. İleriye dönük olarak güçlü bir kullanım alanı inşa etmek ve erişimi artırmak şart. Ancak güvenin yeniden kazanılması zaman alacaktır.

İyimser Senaryo: 0,87 Dolar Aşılırsa Ne Olur?

Piyasada olumlu bir hava esmeye başlar ve yatırımcı güveni yeniden oluşursa, Pi Network toparlanma şansı yakalayabilir. Özellikle 0,87 dolarlık direncin kırılması ve buranın destek haline gelmesi durumunda, fiyat 1 dolara doğru hareket edebilir. Bu senaryo, mevcut olumsuz tabloyu geçersiz kılarak yeni bir yükselişin önünü açabilir.