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Mastercard ve JPMorgan ticari ödemelerde Blockchain dönemini başlatıyor

Mastercard ve JPMorgan ticari ödemelerde Blockchain dönemini başlatıyor
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Haberler
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Mastercard ve JPMorgan, Kinexys ve Multi-Token Ağı (MTN) iş birliği ile sınır ötesi ve işletmeler arası ödemelerde devrim yaratmayı hedefliyor. Yeni sistem, hız ve şeffaflık sunarak global ticaretin dinamiklerini değiştirecek.

Mastercard ve JPMorgan, Blockchain tabanlı yeni bir ödeme platformuyla iş dünyasına yeni bir yön veriyor. İki devin güçlerini birleştirdiği bu yeni sistem, işletmeler arası ve sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için tasarlandı. Tek bir API üzerinden sağlanacak bu hizmet, ödeme süreçlerinde devrim yaratacak.

Finans Devleri Ödeme Dünyasında Blockchain Teknolojisiyle Yeni Bir Sayfa Açıyor

Finans sektörünün iki dev kuruluşu, Blockchain teknolojisini kullanarak ticari ödemelerde yeni bir dönem başlatıyor. Mastercard'ın Multi-Token Ağı ve JPMorgan'ın Kinexys Dijital Ödemeler sisteminin entegrasyonu, kurumlar arası ve uluslararası ödemelerde çığır açacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu stratejik ortaklık, müşterilere tek bir API üzerinden her iki sisteme de erişim imkânı sunuyor. Ortaklığın temelinde, ödeme süreçlerindeki gecikmeleri en aza indirme ve işlem şeffaflığını artırma hedefi yatıyor. JPMorgan Kinexys eş başkanı Naveen Mallela, dijital platformlarla sağlanan bu entegrasyonun ticari işlemlere nasıl değer kattığına dikkat çekiyor.

Mastercard'ın Blockchain ve dijital varlıklardan sorumlu başkan yardımcısı Raj Dhamodharan, iki kurumun uzun zamandır dijital altyapının geleceği için çalıştığını ve bu entegrasyonun yenilikçi kullanım alanları yaratacağını dile getirdi.

2020'de JPM Coin desteğiyle Onyx adıyla kurulan Kinexys Digital Payments, başlangıçta kripto çevrelerinden eleştiri alsa da kısa sürede finans sektöründe kabul gördü. Goldman Sachs'ın öncülüğünde, Hindistan ve Orta Doğu'daki çok sayıda banka, geliştirilen sistemi benimsedi. Platform, 2023'te euro işlemlerine başladı ve günlük işlem hacmini 2 milyar dolara yükseltti.

Kasım ayında Kinexys markasına geçiş yapan platform, JPMorgan FX Services ile birleşerek başta dolar ve euro olmak üzere zincirleme döviz işlemlerine olanak tanıyacak.

Mastercard cephesinde ise MTN'nin ilk testleri 2023 Haziran'ında başladı. Sistemin ilk denemesi, 2024 Mayıs'ında Hong Kong Para Otoritesi'nin Fintech Denetleme Sandbox'ında, Standard Chartered Bank Hong Kong ortaklığıyla karbon kredisi tokenizasyonu üzerine gerçekleştirildi. Son olarak MTN ayrıca, Avustralya Merkez Bankası ile dijital para birimleri konusunda test çalışmaları yürütmüştü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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