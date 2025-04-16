Mantra (OM) yöneticisinden beklenmedik öneri

Mantra (OM) tokenının 13 Nisan'daki ani çöküşü, yatırımcı güvenini sarstı. Şirketin CEO'su John Mullin, güveni yeniden kazanmak için ekibin tokenlarını yakmaya hazır olduğunu belirtti. Bu gelişme, kripto piyasasında hem olumlu hem de olumsuz yorumlara yol açtı.

Mantra Kurtarma Süreci Hız Kazanıyor

Mantra CEO'su John Mullin, 13 Nisan'da yaşanan OM tokenindeki ani değer kaybının ardından topluluğun desteğini yeniden kazanmak için ekibe tahsis edilen 300 milyon kilitli tokenı yakmayı düşündüğünü duyurdu. Toplam OM arzının yaklaşık yüzde 16,88'ine denk gelen bu tokenların, aslında 2027 ile 2029 arasında aşamalı olarak piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Piyasa raporlarına göre OM, çöküş öncesinde 1,89 milyar dolar değerindeydi ve 6,30 dolardan 0,52 dolara inerek önemli ölçüde değer kaybetti. Şu anda yaklaşık 0,78 dolar civarında işlem gördüğü bildirilen tokenın ekibine ait varlıklar, son hesaplamalarda 236 milyon dolar düzeyindeydi. Mullin, 16 Nisan'daki resmi açıklamasında "Ekibimin tüm tokenlarını yakmayı planlıyorum ve bu kararı topluluğun vereceği merkeziyetsiz bir oylamayla da şekillendirebiliriz." dedi.

Topluluk üyelerinin büyük kısmı, ekibin token yakma taahhüdünü olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak bir finans yayınının kurucusu Ran Neuner, "Ekip teşviklerini yakmak ilk anda güven artırıcı bir jest olarak görünebilir ama bu durum, uzun vadede projeye olan motivasyonu düşürebilir." ifadelerini kullandı.

Mullin, token çöküşünün arkasında içeriden bilgi sızdırma veya ekip kaynaklı bir sorun olmadığını vurguladı. Şirket, düşüşün "pervasız likidasyonlardan" kaynaklandığını ve ekibin OM arzının yüzde 90'ını kontrol ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Ayrıca Mullin, topluluğa şeffaf olmak için ayrıntılı bir post-mortem raporu hazırlayacağını duyurdu. Mantra Ekosistem Fonu'ndan 109 milyon dolarlık kaynağı, token geri alımları ve yakımları gibi önlemler için kullanmayı planladığını da belirtti.

OKX ve Binance gibi borsalar, 13 Nisan'daki likidasyonlarla ilgili herhangi bir uygunsuzluk iddiasını reddederek, söz konusu ani fiyat dalgalanmasını ekim ayında OM'nin tokenomik yapısında yapılan güncellemelerle ilişkilendirdi.