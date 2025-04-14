Mantra (OM) token neden çöktü? Yatırımcıların satış iddiası ortalığı karıştırdı

Blockchain analistleri, Mantra (OM) kripto para birimindeki sert düşüşten hemen önceki günlerde büyük yatırımcıların yüklü miktarda token transferi yaptığını ortaya çıkardı. Bu durum, içeriden bilgi sızdırıldığı ve projenin istikrarına yönelik endişeleri artırdı. Ancak, adı geçen yatırımcı firmalar, Arkham Intelligence gibi platformların sunduğu kanıtlara rağmen satış iddialarına karşı açıklama yaptı.

Çarpıcı Satış İddiaları: OM Token'da Perde Arkası Ne?

Kripto dünyasındaki analizlere göre, OM tokenının keskin değer kaybından kısa süre önce bazı büyük yatırımcılar tarafından yüklü miktarda token transferi yapıldığı tespit edildi. Bu durum içeriden bilgiye dayalı satış veya projenin istikrarına dair endişeler şeklinde yorumlandı. Özellikle Laser Digital isimli dijital varlık işletmesinin, OM'deki sert fiyat düşüşünden önce büyük ölçekli satış işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. Firma ise bu cüzdanların kendilerine ait olmadığını belirterek iddiaları net bir şekilde reddetti.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Laser Digital ile bağlantılı olduğu iddia edilen en az iki cüzdan, düşüşten önce toplam 43,6 milyon OM tokenını borsalara aktaran 17 farklı cüzdan arasında gösterildi. Bu transferlerin değeri o dönemde yüz milyonlarca doları buldu. Yine de Laser Digital, 14 Nisan'da yaptığı duyuruda OM fiyat çöküşüyle ilgisi olmadığını, sosyal medyada dolaşan satış iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Aynı kaynaklar, Laser Digital'ın Mayıs 2024'te Mantra'ya stratejik bir yatırım yaptığını hatırlatırken, firmanın 11 Nisan'dan bu yana farklı işlemlerle milyonlarca OM tokenını OKX'e taşıdığına dair veriler paylaştı. Dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu işlemlerin 11 Nisan'da Türkiye saatiyle yaklaşık 13.00'te gerçekleşerek 13 Nisan saat 10.00'da yaşanan OM çöküşünden (UTC'de 7.00) birkaç gün önce tamamlanması oldu. Başka bir cüzdanın ise 3 Nisan'dan itibaren Binance'e milyonlarca OM gönderdiği bildiriliyor.

Öte yandan Shorooq Partners da OM token çöküşüyle anılan kurumlardan biri oldu. Analizlere göre, Shorooq Partners'ın kurucu ortaklarından bir isimle ilişkilendirilen cüzdan, 13 Nisan günü Türkiye saatiyle 14.52'de (UTC'de 11.52) 2 milyon OM tokenı aldı. Firma ise yalnızca token yatırımcısı değil, aynı zamanda öz sermaye yatırımcısı olduğunu belirterek, projeye uzun vadeli inancının tam olduğunu vurguladı.

Büyük borsalar Binance ve OKX de çöküş öncesinde OM tokenında yüksek hacimli işlemler gördü. Yetkililer, düşüşün tek bir borsadan kaynaklanmadığına, farklı platformlar arasında gerçekleşen tasfiyelerin toplu satışları tetiklediğine işaret ediyor. Mantra tarafı ise konuya dair henüz kapsamlı bir açıklama yapmazken, bazı sektör yorumcuları tokenomik değişiklikler ve yatırımcı hareketleri arasında bağlantı olabileceğini öne sürüyor.

OKX, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Mantra ekibinin Ekim 2024'ten bu yana token dağıtımında büyük değişiklikler yaptığını, çeşitli borsalarda şüpheli hareketlilik tespit edildiğini belirtti. Binance ise 14 Nisan tarihli duyurusunda bu durumu "borsalar arası tasfiyeler" şeklinde yorumladı. Toplamda 109 milyon dolarlık Mantra Ekosistem Fonu'nun (MEF) yatırımcıları arasında yer alan Laser Digital ve Shorooq Partners, tüm iddiaları reddetmeye devam ediyor.