Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı

Ünlü şarkıcı yanına 5 kadın alıp uzaya çıktı! İlk görüntüler bomba

Mantra (OM) token neden çöktü? Yatırımcıların satış iddiası ortalığı karıştırdı

Mantra (OM) token neden çöktü? Yatırımcıların satış iddiası ortalığı karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mantra (OM) token fiyatındaki sert düşüş öncesinde büyük yatırımcıların satış yaptığı iddiaları gündeme geldi. Bazı büyük yatırımcıların çöküş öncesi önemli miktarda OM tokenı borsalara taşıdığı iddiaları dikkat çekerken konu hakkında yatırımcılardan açıklama geldi.

Blockchain analistleri, Mantra (OM) kripto para birimindeki sert düşüşten hemen önceki günlerde büyük yatırımcıların yüklü miktarda token transferi yaptığını ortaya çıkardı. Bu durum, içeriden bilgi sızdırıldığı ve projenin istikrarına yönelik endişeleri artırdı. Ancak, adı geçen yatırımcı firmalar, Arkham Intelligence gibi platformların sunduğu kanıtlara rağmen satış iddialarına karşı açıklama yaptı.

Çarpıcı Satış İddiaları: OM Token'da Perde Arkası Ne?

Kripto dünyasındaki analizlere göre, OM tokenının keskin değer kaybından kısa süre önce bazı büyük yatırımcılar tarafından yüklü miktarda token transferi yapıldığı tespit edildi. Bu durum içeriden bilgiye dayalı satış veya projenin istikrarına dair endişeler şeklinde yorumlandı. Özellikle Laser Digital isimli dijital varlık işletmesinin, OM'deki sert fiyat düşüşünden önce büyük ölçekli satış işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. Firma ise bu cüzdanların kendilerine ait olmadığını belirterek iddiaları net bir şekilde reddetti.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Laser Digital ile bağlantılı olduğu iddia edilen en az iki cüzdan, düşüşten önce toplam 43,6 milyon OM tokenını borsalara aktaran 17 farklı cüzdan arasında gösterildi. Bu transferlerin değeri o dönemde yüz milyonlarca doları buldu. Yine de Laser Digital, 14 Nisan'da yaptığı duyuruda OM fiyat çöküşüyle ilgisi olmadığını, sosyal medyada dolaşan satış iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Aynı kaynaklar, Laser Digital'ın Mayıs 2024'te Mantra'ya stratejik bir yatırım yaptığını hatırlatırken, firmanın 11 Nisan'dan bu yana farklı işlemlerle milyonlarca OM tokenını OKX'e taşıdığına dair veriler paylaştı. Dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu işlemlerin 11 Nisan'da Türkiye saatiyle yaklaşık 13.00'te gerçekleşerek 13 Nisan saat 10.00'da yaşanan OM çöküşünden (UTC'de 7.00) birkaç gün önce tamamlanması oldu. Başka bir cüzdanın ise 3 Nisan'dan itibaren Binance'e milyonlarca OM gönderdiği bildiriliyor.

Öte yandan Shorooq Partners da OM token çöküşüyle anılan kurumlardan biri oldu. Analizlere göre, Shorooq Partners'ın kurucu ortaklarından bir isimle ilişkilendirilen cüzdan, 13 Nisan günü Türkiye saatiyle 14.52'de (UTC'de 11.52) 2 milyon OM tokenı aldı. Firma ise yalnızca token yatırımcısı değil, aynı zamanda öz sermaye yatırımcısı olduğunu belirterek, projeye uzun vadeli inancının tam olduğunu vurguladı.

Büyük borsalar Binance ve OKX de çöküş öncesinde OM tokenında yüksek hacimli işlemler gördü. Yetkililer, düşüşün tek bir borsadan kaynaklanmadığına, farklı platformlar arasında gerçekleşen tasfiyelerin toplu satışları tetiklediğine işaret ediyor. Mantra tarafı ise konuya dair henüz kapsamlı bir açıklama yapmazken, bazı sektör yorumcuları tokenomik değişiklikler ve yatırımcı hareketleri arasında bağlantı olabileceğini öne sürüyor.

OKX, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Mantra ekibinin Ekim 2024'ten bu yana token dağıtımında büyük değişiklikler yaptığını, çeşitli borsalarda şüpheli hareketlilik tespit edildiğini belirtti. Binance ise 14 Nisan tarihli duyurusunda bu durumu "borsalar arası tasfiyeler" şeklinde yorumladı. Toplamda 109 milyon dolarlık Mantra Ekosistem Fonu'nun (MEF) yatırımcıları arasında yer alan Laser Digital ve Shorooq Partners, tüm iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title