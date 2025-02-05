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Mantra (OM) coin tüm zamanların zirvesinde! Yükseliş devam edecek mi?

Mantra (OM) coin tüm zamanların zirvesinde! Yükseliş devam edecek mi?
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Kripto piyasasında yükselen coinler arasında yer alan Mantra (OM) coin yatırımcıların dikkatini çekti. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan OM ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Yükseliş devam edecek mi? İşte analistlerin görüşleri...

Kripto para piyasası, haftanın ilk iş gününe sert dalgalanmalarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Çin ve Meksika'ya yüksek gümrük tarifeleri uygulaması piyasada büyük satış dalgalarına neden oldu. Bitcoin (BTC) kısa süreliğine 92.000 doların altına gerilerken, Ethereum (ETH) ve diğer büyük altcoinler çift haneli kayıplar yaşadı.

Ancak tüm piyasada karamsar bir hava hâkim değildi. Bazı kripto paralar yükseliş trendini sürdürdü. Bunlardan biri de Mantra (OM) oldu. 4 Şubat'ta 6 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

OM, yıllık bazda tam yüzde 3 bin 500 oranında değer kazandı. Bu yükselişi tetikleyen en önemli gelişmelerden biri, 2025'in başlarında Mantra ekibinin Orta Doğu'daki tokenlaştırılmış varlıklara erişimi artırmak amacıyla DAMAC Group ile yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmaydı.

Yükseliş devam edecek mi?

Mantra'nın yükselişi, piyasadaki birçok analistin dikkatini çekti. X platformundaki kripto yatırımcıları Erica Hazel ve Cowboy Genius, Mantra'nın Orta Doğu'daki bu iş birliğinin büyük bir adım olduğunu vurguladı. Erica Hazel, "Bu blockchain, diğerlerinin ulaşamayacağı bir noktaya ilerliyor" diyerek OM fiyatının 10 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü.

Cowboy Genius ise Mantra'yı şu anda "gerçek dünya varlıklarının (RWA) kralı" olarak nitelendirdi ve fiyatın mevcut seviyelerden 10 kat artabileceğini savundu.

Bir diğer analist Ether Wizz de Mantra'nın gerçek sorunlara çözüm ürettiğini belirtti ve OM fiyatının yıl sonuna kadar 15 dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir risk!

Her ne kadar analistler OM için yeni zirveler öngörse de, zincir üstü veriler kısa vadede bir düzeltme olabileceğini gösteriyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri Göreceli Güç Endeksi (RSI).

RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçerek bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını belirler. 0 ile 100 arasında değişen bu gösterge, 70'in üzerine çıktığında varlığın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve düzeltme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Son verilere göre OM'nin RSI seviyesi 60 civarında seyrediyor ve kritik eşik olan 70'e yaklaşıyor. Bu da yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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