Ledger, OKX DEX'i cüzdanına entegre ediyor

Ledger Wallet kullanıcıları, yakın zamanda OKX DEX aracılığıyla zincir üstü token takası gerçekleştirebilecek. Entegrasyona göre her işlem, doğrudan bir Ledger cihazıyla imzalanacak. Şirket, bu modelin tam öz saklamayı ve donanım tabanlı güvenliği koruduğunu belirtti. Merkezi borsaların aksine merkeziyetsiz borsalar, kullanıcıların varlıklarını üçüncü bir tarafa devretmeden doğrudan Blockchain ağları üzerinde işlem yapmasına olanak tanıyor. Ledger, OKX DEX entegrasyonunun aynı zamanda özerklik ile kurumsal düzeyde güvenliği bir arada sunan zincir üstü ticaret araçlarına yönelik artan talebi yansıttığını ifade etti.

ALTI ZİNCİRDE LİKİDİTE ERİŞİMİ

Şirket, yeni özelliğin Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon ve BNB Chain üzerinde takas işlemlerini destekleyeceğini açıkladı. OKX DEX, 25'ten fazla Blockchain genelinde 400'ü aşkın kaynaktan likidite toplayarak aracısız fiyatlama ve işlem verimliliği sunuyor.

Ledger'ın tüketici hizmetleri kıdemli başkan yardımcısı Jean-François Rochet, entegrasyonun Ledger kullanıcılarına rekabetçi takas fiyatlarına daha geniş erişim sağlarken OKX'in de güvenlik odaklı, öz saklamaya öncelik veren kullanıcılara ulaşmasına imkân tanıdığını belirtti. Rochet, "Ledger Wallet kullanıcıları artık takas yaparken en iyi fiyata erişmek için daha fazla seçeneğe sahip" dedi.

LEDGER'IN DeFi HAMLELERİ

Bu entegrasyon, Ledger'ın 2025 yılında düzenlediği Ledger Op3n etkinliğinde duyurulan bir dizi güncellemenin devamı niteliğinde. Şirket, yazılımını takas, getiri stratejileri ve merkeziyetsiz uygulamalar için güvenli bir erişim katmanı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ledger, son iki yılda cüzdan içi DeFi erişimini de genişletti. Şirket bu süreçte Exodus'un XO Swap toplayıcısını entegre ederek binlerce token çiftinde saklama gerektirmeyen takas imkânı sundu, Lombard ve Figment ile ortaklaşa bir Bitcoin getiri ürünü başlattı ve Kiln aracılığıyla stablecoin getiri özelliklerini kullanıma açtı.